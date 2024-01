“Grande Fratello”, Perla beccata a parlare di Beatrice senza microfono: cos’è successo

Al Grande Fratello è scontro tra Beatrice e Perla. L’astio tra le due è esploso durante la puntata di martedì 23 gennaio 2024. Le due sono state chiamate in Mistery da Alfonso Signorini che ha voluto un confronto tra le due. Ciò non è servito a risolvere la situazione, anzi il divario tra le due sembra essere sempre più ampio. Durante la giornata di ieri, è successo un altro episodio che ha fatto discutere il pubblico e che dimostra l’odio tra le due concorrente. Il tutto è esploso in un litigio tra Perla e Letizia. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Cos’è successo tra Perla e Beatrice

Le due, dopo giorni di tensione, sono arrivate a scontrarsi durante l’ultima puntata. Beatrice sostiene che Perla non fa nulla per i coinquilini. Tutto è nato qualche giorno prima, quando Beatrice ha chiesto a Perla di lavare i piatti e lei si è rifiutata. Da qui un’escalation senza fine che le ha viste contrapporsi fino alla scorsa puntata. “Con Perla è cominciato per gioco parlando della signora del resort e la cosa faceva anche ridere fin quando non mi sono accorta che dà per scontato che gli altri siano al suo servizio. Effettivamente fa molto poco e quello che fa lo fa un po’ per finta”, le accuse di Beatrice in puntata. Perla ha negato tutto, ribellandosi alle accuse dell’attrice. (Continua dopo le foto)

Lo scontro tra Beatrice e Perla dimostra un dato di fatto: le due hanno il carattere predominante e per questo si sono scontrate. In effetti, quando è entrata, Perla era messa in ombra dal triangolo amoroso con Mirko e Greta ma anche Mirko è uscito un paio di mesi fa, la ragazza si è fatta strada nel loft e ha cominciato a mostrare gli artigli e il suo vero carattere. Lo scontro con Beatrice quindi, altra donna alfa nella casa, prima o poi era inevitabile. Perla non ha intenzione di perdonare Beatrice: lo ha dimostrato prendendosela con Letizia che avrebbe fatto un gesto che l’ha infastidita. (Continua dopo le foto)

la bulla che usa il phon e parla senza microfono per non farsi sentire, rimprovera letizia perché stava vicino a beatrice o ha parlato con lei, poi vede beatrice e dice “shhh”.

QUESTA VERAMENTE FA? #grandefratello #luzzers #vittoniters #casaluzzi pic.twitter.com/LUSciV6gDY — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) January 24, 2024

“Grande Fratello”, lite tra Perla e Letizia: c’entra Beatrice

Mentre si trovavano nella zona trucco, Perla e Letizia hanno discusso aspramente. Perla se l’è presa con l’amica perché si è messa a parlare con Beatrice. “Amore, io non mi metto a parlare con lei. Ero seduta per i ca**i miei a fumare una sigaretta e si sono seduti. Cosa faccio, mi alzo e vado via? Scusate, abitiamo tutti qua… Anche io quando ho litigato con Stefano tu ci parlavi tranquillamente, per esempio. Se io sono sdraiata e sto fumando, lei si siede accanto a me… Non posso fare nulla, è maleducazione”, le parole di Letizia. Poi Perla ha fatto cenno a Letizia di non parlare più perché stava arrivando Beatrice. Durante tutta questa scenata, Perla stava usando il phon per nascondere ciò che stava dicendo ai microfoni, cosa che ha fatto infuriare il pubblico che già non ha condiviso la scenata di gelosia a Letizia.