Il famoso attore ha fatto delle rivelazioni molto pesanti negli ultimi mesi, ma una in particolare, ha sconvolto tutti. L’uomo da anni è affetto da un linfoma a crescita lenta e per lui è difficile comunicare dopo che un ictus lo ha colpito nel 2019. L’annuncio sullo stato di salute sempre più preoccupante dell’attore francese arriva dal figlio maggiore, Anthony, con un post su Instagram. Un altro problema ha afflitto in questi anni la vita dell’attore che è ormai allo stremo delle forze: una denuncia per maltrattamenti e circonvenzione di incapace. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Alain Delon vuole morire, l’annuncio choc dell’attore

Lo scorso 20 luglio, durante la visita di un medico generalista presso la storica residenza dell’attore a Douchy, nel sud della Francia, Delon avrebbe detto di voler morire. Il medico ha rivelato che “è stato difficile e le risposte poco espressive: a volte annuiva con la testa o sollevava il pollice per confermare una informazione”. Le condizioni di salute di Alain Delon sono sempre più precarie e l’avvocato della figlia Anouchka ha confermato che ultimamente la sua situazione è peggiorata drasticamente. “Diversi controlli sull’attore hanno evidenziato una macchia sospetta sul polmone. Erano tutti preoccupati e la malattia in questione è stata confermata”, ha affermato il legale ad un’emittente televisiva francese, come riporta La Repubblica. (Continua dopo le foto)

Stop all’accanimento terapeutico

La conferma del tumore spiega anche la diatriba tra i figli dell’attore in merito alla cura, sospesa la scorsa estate, per effetti collaterali troppo pesanti. Delon ha considerato l’ipotesi dell’eutanasia ma i figli si sono opposti e ora si stanno confrontando sull’opportunità di continuare con la chemioterapia per il linfoma o a ricorrere a cure palliative per accompagnare il padre alla morte. “Alla sua età, la progressione di un linfoma come il suo è molto lenta e questo trattamento gli stava accorciando la vita e perturbando parametri vitali, in particolare i suoi reni che erano gravemente danneggiati. Il mio approccio per fermare questo avvelenamento è stato soprattutto quello di prolungare e facilitare la vita di mio padre, di renderla più dolce per lui, evitando dolori insopportabili”, ha precisato il figlio maggiore Anthony Delon. (Continua dopo le foto)

La denuncia alla compagna dell’attore

Alain Delon è stato anche interrogato dopo la denuncia fatta dai tre figli contro la sua assistente e compagna, Hiromi Rollin. “So che l’hanno fatto e ne sono felice e fiero. Voglio che la smetta di infastidirmi. Ci siamo incontrati 30 anni fa, abbiamo avuto alti e bassi. All’inizio era la mia assistente poi siamo diventati più intimi, c’era una forma di amore tra noi”, ha riferito l’attore. “La Rollin sognava di diventare Madame Delon il suo grande fallimento sono state le nozze. Non smetteva mai di chiedermi di portarla in municipio per sposarla. Non voglio più vederla”, avrebbe aggiunto l’attore.