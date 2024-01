Romina Carrisi è diventata mamma: ecco il nome del piccolo – Fiocco azzurro per la nota coppia. La figlia del popolare cantante ha partorito in un ospedale romano il suo primogenito, avuto dal compagno regista. Il piccolo è venuto alla luce alle 22.39 di ieri sera, mercoledì 24 gennaio 2024. (continua a leggere dopo le foto)

Romina Carrisi è diventata mamma: ecco il nome del piccolo

Fiocco azzurro in casa Carrisi-Rastelli. Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, ha dato alla luce in un ospedale romano il suo primogenito, Axel Lupo, frutto delle relazione con il compagno regista Stefano Rastelli. Il piccolo, nato alle 22.39 di ieri sera con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, pesa 3kg e 100 grammi. “Il bambino e la mamma godono di ottima salute”, hanno dichiarato i familiari all’«Adnkronos». (continua a leggere dopo le foto)

Romina Carrisi è diventata mamma: il nome scelto per il piccolo

Romina Carrisi e Stefano Rastelli si sono conosciuti due anni fa durante il programma di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone per cui entrambi hanno lavorato. E da allora sono inseparabili. “Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e che riesce a capirti”, ha detto Romina Power a “Verissimo”. Le presentazioni ufficiali con i suoceri sono avvenute in occasione del 35esimo compleanno della giovane. Sempre da Silvia Toffanin, Romina Carrisi ha parlato per la prima volta della sua gravidanza. (continua a leggere dopo le foto)

Come la giovane ha scoperto di essere incinta

“L’ho scoperto mentre ero in Croazia avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta”, ha confidato Romina Carrisi, confermando i rumors che la volevano in dolce attesa. E ora l’ex volto di “Oggi è un altro giorno” può stringere tra le braccia il suo bambino, a cui è stato dato il nome di Axel Lupo.