“Grande Fratello”, annuncio in diretta: “Niente puntata Giovedì”. Il motivo

Gossip. “Grande Fratello”, durante la diretta di ieri, 23 gennaio 2024, Alfonso Signorini ha informato i telespettatori che giovedì 25 gennaio 2024 non si terrà la puntata del reality show Mediaset. Scopriamo i motivi dietro questa decisione. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, novità sulla programmazione delle puntate

Quest’anno il “Grande Fratello” sta riservando numerose novità, sia per gli inquilini della casa che per i telespettatori. Questa settimana il reality show Mediaset sarebbe dovuto tornare in onda con il doppio appuntamento, con il ritorno del giovedì sera. Durante la diretta di ieri, 23 gennaio 2023, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto un annuncio in diretta in merito ad un cambio di programma. Intanto, all’interno della casa, gli equilibri continuano ad essere sconvolti dalle forti tensioni delle ultime settimane e dalle nomination con eliminazioni sempre più frequenti. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, l’annuncio in diretta

Durante la diretta della puntata del “Grande Fratello” andata in onda ieri, martedì 23 gennaio 2023, il conduttore del reality show Mediaset Alfonso Signorini ha fatto un annuncio inaspettato ai telespettatori, ormai sempre più disorientati dai continui cambiamenti e dalle infinite novità di questa edizione. Questa settimana il programma sarebbe dovuto tornare in onda con il doppio appuntamento del giovedì sera. Eppure le cose sembrerebbero essere cambiate ancora. Ieri sera, 23 gennaio 2023, il conduttore del reality di Canale Cinque ha annunciato che la puntata di giovedì 25 gennaio 2024 non andrà in onda. La prima modifica era già avvenuta con la messa in onda del reality di martedì, invece che lunedì, per lasciare spazio alla finale di Supercoppa. (Continua a leggere dopo la foto)

Perché non ci sarà la diretta di giovedì 25 gennaio 2024

Alfonso Signorini ha annunciato che la diretta di giovedì 25 gennaio 2024 non si terrà, dando appuntamento ai telespettatori per il prossimo lunedì. Secondo alcune voci di corridoio, la scelta di non andare in onda con la doppia puntata è stata presa da Mediaset per evitare uno scontro tra il conduttore del “Grande Fratello” e Luca Argentero. L’ex concorrente della casa del Gf, è in onda su Rai Uno il giovedì sera con Doc 3. La serie, nella prima puntata, ha sfondato il muro dei cinque milioni di spettatori con uno share del 26.9%. La domanda dei telespettatori è se si tratti di un caso isolato, o se dovranno dire addio al doppio appuntamento del giovedì sera su Canale Cinque.