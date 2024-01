“Pubblico stufo di Beatrice”. “GF”, i concorrenti sono convinti. Cosa succede – Beatrice Luzzi al «Grande Fratello» ieri, mercoledì 24 gennaio 2024, ha dovuto affrontare un nuovo scontro, questa volta con Perla Vatiero, che in passato in più occasioni ha sparlato della coinquilina. Una discussione che ha fatto scattare una sorta di “clic” nella mente di una buona parte di pubblico. Secondo quanto riferisce «Biccy», alcuni hanno cominciato a maturare «una convinzione in merito ai consensi del pubblico». (continua a leggere dopo le foto)

Dopo la puntata Letizia Petris, rivolgendosi a Paolo Masella, Perla Vatiero e Massimiliano Varrese ha parlato degli applausi del pubblico in studio. La gieffina ha notato che per la prima volta gli applausi erano per un’antagonista di Beatrice Luzzi: “Ragazzi è la prima volta che sento applaudire il pubblico contro Bea e non pro Bea. Avete sentito quanti applaudivano contro?“. (continua a leggere dopo le foto)

Quel che non sanno i ragazzi, evidenzia «Biccy», è che tra il pubblico del “Grande Fratello” c’erano fan calabresi di Giuseppe Garibaldi, in gita a Cinecittà, oltre a decine di Perletti, che ovviamente non potevano che applaudire le parole della Vatiero. Dopo le considerazioni di Letizia Petris, Paolo Masella ha annuito. Massimiliano Varrese è apparso quasi compiaciuto e ha aggiunto di aver previsto dal principio la caduta di quella che sin dall’inizio è stata etichettata come la regina indiscussa del “Grande Fratello 8”: “Le cose cambiano, uno si stufa. Io che vi ho sempre detto a tutti? I conti qui si fanno alla fine. Questo è quello che vi ho scritto nel messaggio. E io non scrivo mai cose a caso“. (continua a leggere dopo le foto)

E dagli applausi FINTISSIMI per il Guru contro Beatrice si passa agli applausi FINTISSIMI per Perla contro Beatrice…ma in una scala da 1 a 10…questo programma quanto finto è?#grandefratello — Pasquino (@Web_Lavoro) January 23, 2024

#luzzers #grandefratello #casaluzzi Come fa a avere tanti sostenitori questa ragazzetta bulla e sfacciata. Applausi a Beatrice, l’unica Queen degna di questo titolo pic.twitter.com/rmlvW8XRhx — Rossana (@Roberta65184716) January 24, 2024

Questi che ancora ascoltano gli applausi del pubblico quando gli stessi applausi li riceve anche Max!



È vero che Perla è molto amata, ma Bea lo è altrettanto non ha perso consensi e il pubblico generalista pende più per lei! Perciò in casa fumano qualcosa! #grandefratello — Ele'sOpinion🌻 (@EleC9599) January 24, 2024

È successo tutto dopo lo scontro con Perla Vatiero

All’ultimo daytime Anita Olivieri in confessionale ha rivelato: “Perla per Beatrice potrebbe diventare il suo vero tallone d’Achille. Vedo tanta difficoltà nell’affrontare i discorsi con Perla ed è evidente. Essendo una ragazza di 25 anni le tiene tanto testa e ce ne siamo accorti tutti“. Dello stesso avviso Massimiliano Varrese, che ha esclamato: “Perla è finalmente quella persona che può prenderle lo scettro“. Dichiarazioni che sui social stanno facendo parecchio rumore: i fan di Beatrice Luzzi ovviamente sono sul piede di guerra e scrivono di voler inviare segnali di incoraggiamento alla propria beniamina. E voi? Che ne pensate? Il pubblico è sul serio stufo dell’attrice di “Vivere”?