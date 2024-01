Ilary Blasi finisce nei guai: Cristiano Iovino confessa tutto

Ilary Blasi finisce nei guai. Dopo l’uscita del documentario “Unica”, in cui la nota conduttrice televisiva ha raccontato la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti, adesso Cristiano Iovino ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità sul loro flirt: “Avrei voluto continuare a non parlare dell’argomento, ci tengo alla mia privacy, ma sono stato tirato costantemente in ballo“. (Continua…)

Leggi anche: Fabrizio Corona, bomba sganciata su Ilary Blasi: con chi avrebbe tradito Totti

Leggi anche: Ilary Blasi, svelato il nome del nipotino appena nato: in pochi se lo aspettavano

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto sognare gli italiani. I due si sono sposati nel 2005 ed hanno avuto tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Il loro amore sembrava una favola, ma non ha avuto un lieto fine. L’11 luglio 2022, dopo diciassette anni di matrimonio, la coppia ha annunciato la separazione. La rottura sarebbe avvenuta per presunti tradimenti. Lui accusa lei, lei si difende e accusa lui. Probabilmente, come in ogni storia, la verità sta nel mezzo. Oggi entrambi hanno intrapreso percorsi di vita diversi: Francesco Totti è legato sentimentalmente a Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi è fidanzata con Bastian Muller. (Continua…)

Leggi anche: “Unica”, Pier Silvio Berlusconi commenta il documentario di Ilary Blasi

Leggi anche: Ilary Blasi rompe il silenzio su Silvia Toffanin e sul loro rapporto

Il racconto nel documentario “Unica”

Nel documentario “Unica“, uscito su Netflix, Ilary Blasi racconta che tutto sarebbe nato da un “caffé” preso insieme ad un’amica e ad un altro uomo. Nel documentario, la Blasi non fa il nome dell’uomo con cui sarebbe andata a prendere questo caffè. Pare che si tratti di Cristiano Iovino, imprenditore e personal trainer che avrebbe avuto un flirt con la nota conduttrice televisiva. Cristiano, dopo mesi di silenzio, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti: “Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa“. (Continua…)

Le parole di Cristiano Iovino

Intervistato dal Messaggero, Cristiano Iovino racconta: “Dietro consiglio dei miei legali ho deciso per una volta di parlare io, anche per evitare strumentalizzazioni e chiudere la questione. Io e Ilary ci siamo conosciuti a fine 2020 attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per vederci di persona a una mostra di Banksy che facevano in centro a Roma. Abbiamo avuto una frequentazione intima. Ci vedevamo principalmente a casa mia, qualche volta in negozio da Alessia ai Parioli. C’era timore da entrambe le parti, non volevo finire al centro di un caso mediatico ma qualcosa è andato storto.Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi“.