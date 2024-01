Lo scorso novembre, la tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero ha lasciato il programma. Le polemiche sul suo addio non sono mancate. Per la prima volta dopo mesi, l’ex tronista ha spiegato il vero motivo che l’ha spinta a dire addio al dating show di Maria De Filippi. Cos’è successo realmente? (Continua dopo le foto)

Cosa non piaceva a Manuela del programma

Manuela, durante un’intervista a Fanpage, ha ammesso che si sentiva stretta nei panni di tronista. “Non potevo uscire o andare in un locale con le amiche. Sono stata due mesi chiusa in casa e per me era pesante sotto il profilo psicologico. Per questo la mia intenzione era quella di fare una scelta breve e conoscere la persona più affine a me al di fuori”, ha rivelato. Manuela in effetti si è concentrata sulla conoscenza di due soli cavalieri: Carlo e Michele. “Non volevo perdere tempo e tenere gente che non mi interessasse. Ma dopo un paio di uscite mi ero già resa conto non ci fosse abbastanza interesse nei miei confronti”, ha ammesso. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Manuela Carriero rivela il vero motivo dell’addio

Manuela Carriero ha vissuto male l’esperienza a Uomini e Donne. “Sono stati loro a chiamarmi e io, che non avevo mai visto il programma, ho voluto provare senza sapere molto altro”, ha raccontato a proposito del suo ingresso. Tuttavia Manuela ha dovuto far fronte a delle difficoltà: in primis il fatto che non potesse andare a lavoro e poi anche tutte le cattiverie che gli utenti scrivono sui social. “Sono store manager in un negozio nel centro di Roma e lavoro sui social. Non potrei mai fare solo l’influencer perché se non esco di casa vado in depressione. Lavorando per un negozio molto frequentato ed essendo a stretto contatto con il pubblico, mi fu chiesto di interrompere per qualche mese. Così mi misi in aspettativa. Per questo volevo velocizzare il mio percorso”, ha detto. Una richiesta che all’ex protagonista di Uomini e Donne non conveniva economicamente: per questo ha mollato. (Continua dopo le foto)

Manuela Carriero dopo “Uomini e Donne”

Manuela ha provato a partecipare al programma di Canale 5 perché cercava l’amore. Tuttavia il suo desiderio di tornare alla sua vita normale era troppo forte, quindi ha abbandonato. Dopo Uomini e Donne però, le sarebbero arrivate altre proposte. “Ci sono state delle proposte ma ho rifiutato. Ho deciso di non farmi nemmeno proporre dalla mia agenzia perché non ambisco al mondo dello spettacolo. Voglio realizzarmi sotto il profilo lavorativo e tutto quello che viene lo accetto. Ma non sono io quella che si propone”, ha ammesso.