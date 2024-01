Chiara Nasti incinta, come chiamerebbe il bambino: fuori i nomi

Chiara Nasti è incinta: l’annuncio è arrivato prima sul campo, con il compagno Mattia Zaccagni che ha festeggiato un gol portando il pallone sotto alla maglia, e poi sui social, dove ovviamente la modella e influencer è sempre molto attiva. Proprio sui social, la Nasti ha svelato come si chiamerebbe la bambino se nascesse appunto femmina. (Continua…)

Chi è Chiara Nasti

Chiara Nasti è una famosa modella e influencer. Già all’età di quindici anni apre un blog che nel giro di breve tempo raggiunge un successo clamoroso e che permette a Chiara di approdare in televisione nel programma “Chiambretti Night”. Nel 2018 partecipa a “L’Isola dei Famosi”, ma decide di andare via dopo pochissime settimane. Ha fatto parlare di sé anche per i flirt con personaggi famosi. È stata fidanzata con Emanuele Borriello, fratello del calciatore Marco, con Ugo Abbamonte e con Nicolò Zaniolo. Dal 2021 è legata sentimentalmente al calciatore Mattia Zaccagni, con il quale è convolata a nozze nel giugno 2023 ed ha avuto un figlio. (Continua…)

Chiara Nasti incinta per la seconda volta

Dopo la nascita di Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso di allargare la famiglia. La modella e influencer ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa. Prima, però, l’annuncio era arrivato sul campo: Zaccagni, infatti, ha festeggiato un gol con la Lazio portando il pallone sotto la maglietta e imitando il pancione. Al momento non sappiamo ancora se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Nel frattempo, però, la Nasti ha “spoilerato” i nomi sui social. (Continua…)

Come si chiamerebbe il bambino

Sui social, Chiara Nasti ha dichiarato: “Non so ancora il sesso, sto per impazzire infatti. Lo scopriremo giovedì. Io penso sia un altro maschietto. La cosa più importante di tutto è la salute. Però mi auguro che sia una femminuccia. Adesso la sto desiderando davvero tanto”. Per quanto riguarda il possibile nome, invece, la modella ha aggiunto: “Se dovesse essere femmina vorrei chiamarla Barbie ma non avrò l’approvazione di nessuno. Sono indecisa comunque tra Jennifer e Kimberly”.