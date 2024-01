Andreas Muller e Veronica Peparini diventeranno genitori di due gemelle a breve. I due condividono sempre i momenti emozionanti che vivono nell’attesa della nascita delle figlie, sui social. Proprio nelle scorse ore, Andreas ha pubblicato una storia Instagram che ha colpito molti i fan della coppia. Sia lui che Veronica, secondo quanto riferito dal ballerino, stanno versando un mare di lacrime ma per due motivi diversi. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Andreas Muller, come sta vivendo la paternità

Andreas Muller, come al solito, racconta le sue avventure sui social dove è molto seguito. Il ballerino, nell’ultimo post che risale ieri, ha rivelato come se la sta passando. Veronica è incinta ormai da mesi e Andreas inizia ad interrogarsi su come sarà la sua vita dopo la nascita delle figlie. Per farlo, ha condiviso un post davvero divertente su incubi e paure che ha. “Come vivo la paternità? Mi alleno perché per loro il più figo dovrò essere sempre io, il papà. Faccio gli incubi pensando che le mie figlie possano essere le gemelle di Shining. Guardo quei vestitini minuscoli e mi sento il cuore che batte forte. Monitoro la crescita su varie applicazioni: in questo momento pesano come un grappolo d’uva e ovviamente mi mantengo cretino più che mai perché basta serietà! Lo sono stato troppo negli anni”, ha scritto Andreas in un post su Instagram. (Continua dopo le foto)

Andreas Muller e Veronica Peparini in lacrime: cos’è successo

Andreas Muller, qualche giorno fa, ha fatto sapere ai suoi follower di essere stato completamente rapito dalla serie tv “Peaky Blinders”. Il ballerino quindi ha parlato dell’emozione che prova quando deve iniziare una nuova stagione del suo telefilm preferito. Il ballerino, fotografando la compagna con un’espressione dubbia sul volto, ha scritto: “Lei tra un po’ piange per i calci e i pugni che le lottatrici le danno sulla pancia, io piango perché ho visto la prima puntata della quarta stagione di Peaky Blinders…”, ha affermato scherzando.