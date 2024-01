Giorgia Meloni e Giambruno, lo scatto insieme fa ben sperare

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono tornati insieme? Di recente sul profilo Instagram di Diva e Donna sono apparsi alcuni scatti che fanno ben sperare. La premier e l’ex compagno potrebbero aver messo una pietra sopra quello che è successo e deciso di comune accordo di riprovarci. Al momento, però, sono solo indiscrezioni, visto che non abbiamo la loro conferma ufficiale. (Continua…)

Leggi anche: Giorgia Meloni, com’è il suo umore dopo la separazione da Giambruno

Leggi anche: Giorgia Meloni, la foto al mare sommersa da critiche: c’è chi la difende

facebook

La storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono stati legati sentimentalmente per ben sette anni. I due non si sono mai sposati, ma hanno avuto una figlia, Ginevra. La loro relazione amorosa è finita sotto i riflettori dopo l’elezione a premier della Meloni. La coppia ha deciso di non andare a vivere a Palazzo Chigi per non rovinare l’equilibrio della figlia. Poco dopo l’elezione, però, è arrivata la separazione, annunciata da Giorgia Meloni con un post sui social. (Continua…)

Leggi anche: Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono lasciati, interviene Luca Bizzarri

Leggi anche: Andrea Giambruno, esplode la bufera contro il compagno di Giorgia Meloni: cos’è successo

L’annuncio della separazione

La storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è giunta al capolinea e ad annunciarlo è stata proprio la premier con un post sui propri canali social: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. (Continua…)

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono tornati insieme?

Il settimanale Diva e Donna, sui propri canali social, ha pubblicato le foto di Giorgia Meloni e di Andrea Giambruno di nuovo insieme. La premier ha compiuto 47 anni lo scorso 15 gennaio ed ha festeggiato il compleanno a casa della sorella Arianna. Ai festeggiamenti ha partecipato anche l’ex compagno, Andrea Giambruno. Questo episodio potrebbe significare molto come potrebbe significare poco. Al momento, i due non sono tornati insieme ufficialmente, ma le foto pubblicate da Diva e Donna fanno ben sperare.