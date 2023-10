La notizia del giorno è la fine della storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andra Giambruno. La relazione pare fosse finita da un bel po’ di tempo, ma i fuorionda mostrati da “Striscia la Notizia” sono stati sicuramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tutti mettono bocca sulla notizia del momento. Anche il comico e conduttore televisivo Luca Bizzarri ha deciso di intervenire su Twitter. (Continua…)

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono lasciati

La storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è stata proprio la premier con un post sui propri canali social. Pare che la storia fosse finita da tempo e adesso l’unica priorità della Meloni è quella di tutelare la figlia. Sicuramente i fuorionda mostrati da “Striscia la Notizia” hanno giocato la loro parte nella fine di questa relazione amorosa. Le parole dette da Giambruno in studio sono abbastanza pesanti e la Meloni potrebbe aver deciso di non passarci su. (Continua…)

Le parole di Giorgia Meloni

È stata proprio Giorgia Meloni ad annunciare la fine della sua storia d’amore con Andrea Giambruno con un post sui social. “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”, ha scritto la premier.

Quel momento lì in cui dici :”Ma come ho fatto?” (Lo abbiamo avuto tutti e tutti siamo stati il “ma come ho fatto” di qualcuno) #Giambruno — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) October 20, 2023

Luca Bizzarri interviene su Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Oggi quasi sicuramente non si farà altro che parlare della separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Essendo la notizia del giorno, tutti vorranno esprimere la propria opinione. Uno dei primi ad intervenire in merito è stato Luca Bizzarri, noto comico e conduttore televisivo. Egli ha scritto sui social: “Quel momento lì in cui dici: ‘Ma come ho fatto?’ (Lo abbiamo avuto tutti e tutti siamo stati il ‘ma come ho fatto’ di qualcuno). Ciò che ha scritto Bizzarri ovviamente lascia molteplici interpretazioni e lasciamo a voi capire il significato delle sue parole. (Continua…)