Andrea Giambruno, l’annuncio sul matrimonio con Giorgia Meloni spiazza tutti

Domani uscirà in edicola il nuovo numero di Chi, che contiene un’intervista esclusiva ad Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni. Il famoso giornalista ha parlato del suo rapporto con la premier e delle critiche di cui è stato protagonista durante l’estate. Giambruno ha anche parlato del matrimonio con la Meloni. I due non sarebbero ancora sposati ma il giornalista ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato tutti. (Continua dopo le foto)

Andrea Giambruno, la replica dopo le critiche

Vanno avanti da parecchi mesi le critiche al giornalista che ha fatto alcune affermazioni che non sono piaciute all’opinione pubblica. Ricordiamo ad esempio il commento allo stupro di Palermo quando aveva insinuato che alcune ragazze ubriacandosi si mettono in pericolo, di fatto dando parte della colpa alle vittime. Giambruno è sicuro di sé e non ha paura delle malelingue. “Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in malafede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio – ha spiegato -. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei… Via, è in malafede chi dice queste cose”. (Continua dopo le foto)

Andrea Giambruno, la dichiarazione choc sul matrimonio con Giorgia Meloni

Il giornalista è infastidito dalle continue domande a proposito del matrimonio con Giorgia Meloni. I due stanno insieme da molti anni e dal loro amore è nata la figlia Ginevra. In molti dunque sono curiosi di sapere se le nozze sono nei piani. “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno – la rivelazione choc. Sarà veramente così? -. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”. (Continua dopo le foto)

Andrea Giambruno fiero del ciuffo

Il giornalista è stato preso di mira per via della sua acconciatura. E ha una risposta pronta anche su questo argomento. “È vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi… Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti!”, ha ammesso come riporta Adnkronos.