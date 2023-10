Giorgia Meloni, l’annuncio strappalacrime sulla nonna

Giorgia Meloni nonna. La premier si lascia andare sui social ad un annuncio strappalacrime nel giorno della Festa dei Nonni. Le sue parole arrivano dritte al cuore e fanno emozionare gli italiani. Il Presidente del Consiglio ricorda la nonna con una dolce dedica e spende un pensiero per tutti i nonni italiani. (Continua…)

La Festa dei Nonni

La festa dei nonni è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo e celebrata in onore della figura dei nonni e della loro influenza sociale. Tale ricorrenza non è festeggiata in tutto il mondo nello stesso giorno. In genere, l’evento è festeggiato nel mese di settembre o di ottobre. Nel nostro paese, ad esempio, la festa ricorre il 2 ottobre, come norma della legge n. 159 del 31 luglio 2005. I patroni dei nonni sono i santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù. Essi vengono celebrati il 26 luglio. In relazione a tale ricorrenza, invece, si celebra la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. (Continua…)

Giorgia Meloni, la dedica per la Festa dei Nonni

La premier Giorgia Meloni non si dimentica della Festa dei Nonni e nel giorno di tale ricorrenza pubblica una dedica molto dolce sui propri canali social. “Oggi celebriamo la Festa dei Nonni, un’occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e società” – ha scritto – “I nonni sono tesori viventi, custodi delle tradizioni e delle esperienze che ci hanno preceduto. Sono modelli di saggezza e affetto, una fonte di ispirazione per le generazioni future. In questo giorno speciale, rendiamo omaggio a tutti i nonni, passati e presenti, con gratitudine e affetto”. (Continua…)

Giorgia Meloni nonna, la dedica strappalacrime

Nel post pubblicato sui social, Giorgia Meloni ricorda anche la nonna: “Voglio dire alla mia nonna, Maria, che mi manca. Mi mancano i suoi detti, la sua saggezza, le sue dita deformate dal lavoro, la sua ironia allegra e amara allo stesso tempo, quegli occhi ancora da bambina segnati dal tempo. Mi manca tutto nonna, ti voglio tanto bene e non smetterò mai di ringraziarti”.