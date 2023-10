Sono stati giorni delicati per Giorgia Meloni. La premier, oltre ad occuparsi delle faccende politiche, ha dovuto annunciare anche la separazione da Andrea Giambruno. La Meloni con un post su Instagram ha infatti annunciato la fine della sua storia d’amore con il compagno, con il quale ha avuto una figlia. La relazione amorosa sarebbe finita da un bel po’, ma la premier ha deciso di svelarlo solo adesso, dopo i fuorionda di Giambruno a “Diario del giorno” mandati in onda da “Striscia la notizia”. Nel frattempo spunta fuori un’indiscrezione sul suo umore. (Continua…)

Giorgia Meloni annuncia la separazione da Andrea Giambruno

Con un post su Instagram la premier Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua storia d’amore con il conduttore televisivo Andrea Giambruno. “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”, ha scritto (Continua…)

Come sta la premier

In questi giorni tutti si chiedono quale sia l’umore di Giorgia Meloni dopo la separazione da Andrea Giambruno. Come riporta il Corriere, il suo staff avrebbe detto: “È inca**ata nera…“. D’altronde sarebbe stato assurdo il contrario. La premier ha messo il punto ad una storia d’amore iniziata un bel po’ di tempo fa e adesso dovrà cercare di non far pesare questo evento alla figlia Ginevra. Oltre alla vita privata poi c’è quella professionale, che in questi giorni è ancora più frenetica. Ieri, ad esempio, Giorgia Meloni era al Cairo per il summit per la Pace voluto dal presidente Al Sisi. (Continua…)

Le risposte sulla sua vita privata

La premier Giorgia Meloni ha incontrato i cronisti al termine di due bilaterali con Abu Mazen, presidente dell’autorità palestinese, e con il padrone di casa Al Sisi. Tra le varie domande poste alla Meloni non poteva mancare quella sulla rottura con il suo compagno: “Presidente, scusi se chiediamo, non vogliamo infilarci nella sua vita privata…“. Lei non fa nemmeno finire la frase: “Ecco, bravo”. Il cronista però incalza: “Volevamo solo chiedere come sta, quanto le è costato venire oggi qui?”. La risposta è stata secca: “Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro, come sempre”.