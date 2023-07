Andrea Giambruno, esplode la bufera contro il compagno di Giorgia Meloni: cos’è successo

Il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, finisce nella bufera. Da quando è diventato il first boy tutti gli occhi sono puntati su di lui. Ogni sua parola o azione può diventare oggetto di critiche da parte dei telespettatori. Questa volta, però, a far discutere non sono tanto le sue dichiarazioni, bensì il look. (Continua…)

Chi è Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è un noto giornalista e conduttore televisivo, oltre che compagno della premier Giorgia Meloni. È laureato in filosofia ed ha iniziato a lavorare prima come autore negli studi di MTV, poi come giornalista a Telenova. In seguito è approdato a Mediaset, dove attualmente è sotto contratto. Ha collaborato per programmi come “Quinta Colonna”, “Matrix”, “Mattino 5” e “Stasera Italia”. Nel 2020, invece, è stato scelto al timone di “Studio Aperto”, mentre di recente è stato scelto per condurre “Diario del giorno“, programma in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4. (Continua…)

La storia d’amore con Giorgia Meloni

Giambruno, come abbiamo detto, è legato sentimentalmente a Giorgia Meloni. I due sono fidanzati da circa sette anni e non si sono sposati. Dal loro amore, però, è nata una splendida figlia, Ginevra. Di recente, la loro vita è cambiata: Giorgia Meloni è stata eletta premier. La coppia, però, ha deciso di non andare a vivere a Palazzo Chigi. Tale scelta è stata presa per tutelare proprio la piccola Ginevra. (Continua…)

Andrea Giambruno capelli: critiche per il look

Il look di Andrea Giambruno a “Diario del giorno” fa discutere i telespettatori. Il compagno di Giorgia Meloni a volte propone una capigliatura più “spettinata”, altre invece preferisce “tenere a bada” i suoi capelli con il gel. In entrambi i casi, però, c’è chi non apprezza. Sui social sono arrivati centinaia di commenti. “Il suo armocromista è Herbert Ballerina”, scrive qualcuno. Qualcun altro, invece, aggiunge: “La pettinatura a schiaffo di Pina Fantozzi”. Poi ci sono commenti ancora più offensivi che evitiamo di trascrivere e qualcuno ancora che ipotizza sia un parrucchino.