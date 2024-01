Simona Izzo e Ricky Tognazzi travolti dal lutto: dramma in famiglia

Un grave lutto ha colpito Simona Izzo e Ricky Tognazzi: a dare il tragico annuncio è stato l’attore che sui social ha pubblicato un messaggio davvero molto toccante con il quale ha voluto dare l’ultimo saluto ad una donna “adorabile” e “generosa”. Ricky ha avuto il coraggio di esporsi e raccontare quanto successo mentre sua moglie è rimasta nel silenzio forse perché il dolore è troppo grande. Solo poche ore prima della tragica notizia, Simona aveva postato un video dall’ospedale e tutto sembrava promettere bene.

Se n’è andata la mamma di Simona Izzo

Si è spenta la scorsa notte all’età di 92 anni Liliana D’amico, la mamma di Simona Izzo. Una figura importante nella vita della coppia e che lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i suoi familiari. Liliana D’Amico è stata sposata con Renato Izzo, uno dei personaggi più importanti del mondo del doppiaggio. Dal suo matrimonio sono nate Simona, Giuppy, Fiamma e Rossella. Poche ore prima della sua scomparsa, la figlia Simona aveva postato un video che ritraeva il marito in ospedale. “Lui è venuto a trovarla, lei gli ha detto: ‘Quanto siete belli’. Noi abbiamo sorriso e le è salita un po’ la pressione… Buon segno“, aveva commentato la donna.

A dare l’annuncio della morte di Liliana è stato Ricky Tognazzi, il quale ha voluto dedicare alla suocera un post su Instagram davvero molto toccante. (continua dopo la foto)

Il messaggio condiviso da Ricky Tognazzi

“Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto ‘quanto siete belli!’ -inizia così il toccante post condiviso dall’attore qualche ora fa-. Sei sempre stata così Lilly , adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie.” (continua dopo la foto)

Poi Ricky ha concluso il messaggio spiegando che chiunque volesse potrà salutare Liliana al suo funerale che si terrà sabato 27 gennaio alle ore 11.00 alla chiesa di Sant’Agnese fuori le mura, via di Sant’Agnese n.3. Parcheggio in via Ghirza n.4, 50mt a destra dopo l’ingresso via di Sant’Agnese.