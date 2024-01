Home | “Fottiti in c***! Muori”. Nino Frassica, la moglie fuori controllo: cos’è successo

Lo scorso settembre Nino Frassica e sua moglie Barbara Exignotis si trovavano a Spoleto per via di alcuni impegni di lavoro dell’attore. Durante quel periodo il loro gatto, Hiro, scomparve. Tantissimi i messaggi della coppia che offrivano una ricompensa a chiunque lo avesse riportato. Per la vicenda Barbara accusò i vicini di casa di essere responsabili della scomparsa del micio. Da quel giorno la moglie di Frassica ha completamente perso il controllo.

La moglie di Nino Frassica accusa i vicini

Solo chi ha un legame con un animale può capire i dolore di chi ha perso il suo. Nino Frassica e la moglie Barbara hanno smarrito il loro gatto a settembre del 2023 a Spoleto. Da quando l’animale è scomparso, Barbara ha puntato il dito contro la vicina di casa. Exignotis, infatti, ha accusato la donna 88enne di aver buttato fuori da casa il gatto, entrato per errore da una finestra. Un gesto, questo, che lo avrebbe consegnato alla strada e dunque ad un infausto destino. (continua dopo la foto)

Barbara Exignotis è fuori controllo

Durante l’ultima puntata di Fuori dal coro, il conduttore Mauro Giordano ha mostrato alcuni audio e filmati che ritraggono la moglie di Nino Frassica totalmente fuori controllo. La donna, fin dall’inizio della vicenda, ha accusato i vicini di casa di essere i responsabili della scomparsa del suo gatto. Nella puntata di mercoledì 24 gennaio, il programma di Rete4, ha mostrato alcuni video che mostrano la donna che, dopo aver lanciato una pietra alla finestra della famiglia vicina, comincia a riempirli di insulti. “Fottiti in c**o. Devi morire basta****. pezzo di mer**. Tu e la tua famiglia”, esclama la donna mostrando il dito medio. Per questa vicenda, ora la moglie di Frassica e la figlia sono indagate per stalking e diffamazione. (continua dopo il video)

Nino Frassica nei guai per il gatto scomparso



Servizio di Natasha Farinelli @far_1985 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Abeo7T9sQs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2024

Stando a quanto trapelato dalle forze dell’ordine, i vicini non avrebbero in alcun modo ostacolato le indagini: anzi, avrebbero collaborato per far sì che il gatto Hiro tornasse a casa.