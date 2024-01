“Grande Fratello”, dura decisione di Beatrice su Vittorio: cos’è successo

Gossip. “Grande Fratello”, dopo settimane di duri scontri, la tensione è giunta alle stelle nella casa più spiata d’Italia. Beatrice Luzzi ha preso una difficile decisione nei confronti del concorrente Vittorio Menozzi. Scopriamo insieme tutti i dettagli che hanno condotto l’attrice a prendere questa scelta. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, lo sfogo di Beatrice Luzzi

"Grande Fratello", all'interno della casa del reality show Mediaset le tensioni sono sempre più forti e le ultime settimane sono state caratterizzate da continui scontri tra i concorrenti. Durante la puntata di martedì 23 gennaio 2024, Beatrice Luzzi ha avuto un duro confronto con Perla Vatiero. Tra le due concorrenti il rapporto è ormai giunto al termine, senza apparente possibilità di ritorno. Durante il daytime di giovedì 25 gennaio 2024, Beatrice si è sfogata con l'amica Fiordaliso e Sergio d'Ottavi in merito al concorrente Vittorio Menozzi. Il giovane, proprio qualche giorno fa, si era isolato in piscina scoppiando in un pianto isterico. Subito dopo era andato a sdraiarsi nella sua stanza, dove era stato raggiunto da Beatrice, che aveva cercato di consolarlo.

“Grande Fratello”, il confronto con Vittorio

"Grande Fratello", durante il daytime di ieri, giovedì 25 gennaio 2024, Beatrice Luzzi si è confidata con Sergio d'Ottavi e l'amica Fiordaliso in merito a Vittorio Menozzi. L'attrice avrebbe raccontato agli inquilini di non essersi sentita supportata dal giovane modello durante l'ultima diretta del programma condotto da Alfonso Signorini. Qualche minuto prima di essersi sfogata con i due compagni di gioco, Beatrice si è confrontata con Vittorio, esprimendogli la sua delusione. "Vittorio ormai tu stai dall'altra parte perché dopo le scelte che hai fatto ieri per me hai scelto".

“Grande Fratello”, le parole dell’attrice

“Grande Fratello”, durante il suo sfogo con Fiordaliso e Stefano, Beatrice Luzzi si è confidata sulla delusione che ha ricevuto dal concorrente Vittorio Menozzi. L’attrice ha ammesso di non avere ricevuto alcun supporto da parte del giovane modello durante la diretta di martedì 23 gennaio, quando lei e Perla Vatiero hanno avuto un durissimo scontro. “Non prendere una posizione per me significa prendere una posizione. Dare il bacino della buonanotte a Perla con cui non hai parlato per tre mesi è troppo. Ho fatto un Confessionale in cui mi sono smarcata da Vittorio. In puntata lui non mi ha detto una parola. Poi si è fatto allisciare da Perla che gli diceva “devi viverti più la casa”. Il bacetto della buonanotte quando si sono nominati fino all’altro ieri”. L’attrice ha inoltre voluto commentare l’atteggiamento che ha avuto Greta Rossetti durante il suo sfogo: “Anche lei che si è dimostrata una monaca di Monza, mi ha deluso perché pensavo di avere un bel rapporto con lei. Da come si è comportata in puntata mi sono resa conto che è una sua strategia. Tutta tattica. E mi sono ricordata l’altra parte di lei, quella che ha mostrato fuori”.