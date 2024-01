“Grande Fratello”, Fiordaliso una furia con gli altri concorrenti: cos’è successo

Fiordaliso ha approfittato dell’ora di pranzo, durante la quale erano tutti seduti a mangiare, per rimproverare gli inquilini della casa del Grande Fratello. La cantante dunque si è messa in piedi a capo tavola per avere l’attenzione di tutti. Quindi ha fatto il suo discorso: Fiordaliso ormai è arrivata al limite della sopportazione e quindi ha chiesto un cambiamento repentino nei comportamenti di tutti i concorrenti. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Fiordaliso furiosa con i concorrenti per le pulizie

Fiordaliso è sbottata e ha detto tutto ciò che voleva dire agli altri concorrenti. Mentre erano tutti riuniti per il pranzo infatti, la cantante si è messa in piedi davanti a loro e si è lamentata per ciò che ha scoperto in questi giorni. Ciò che più infastidisce Fiordaliso è il menefreghismo di tutti nei confronti della casa. C’è infatti scarsa collaborazione nelle pulizie e la casetta spesso è un vero disastro. Fiordaliso, dopo aver riordinato tutto la mattina stessa, ha rimproverato gli inquilini. (Continua dopo le foto)

Lo sfogo di Fiordaliso

“Qui siamo ospiti e il rispetto per questa Casa non c’è, siamo una comunità e dobbiamo stare più attenti, io mi sono stancata di trovare in bagno oggetti fuori dal cestino, in bagno c’è di tutto, può scappare che cade l’asciugamano, l’altro che vede lo dovrebbe raccogliere, siamo davanti alle telecamere, cosa pensa la gente di noi? Giuseppe è stato un’ora a raccogliere le bottiglie di plastica sparse in giro”, ha esordito la cantante delusa ma soprattutto stanca dell’atteggiamento di tutti. Proprio l’argomento pulizie è diventato un tasto dolente nella casa già da qualche giorno. (Continua dopo le foto)

Se fiordaliso viene a sapere che il macellaio si slinguazza i mestoli e poi li infila nelle padelle per girare il sugo fa una strage in quella casa sksksk pic.twitter.com/FzGj4uSTxY — 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐚🫐 |🇵🇸 (@dioscura_) January 25, 2024

I commenti sui social

Proprio durante la puntata di martedì 23 gennaio, l’acceso scontro tra Beatrice e Perla era incentrato sulle pulizie. In particolare, Beatrice rimprovera a Perla di non aiutare mai nelle faccende domestiche e di essere individualista. Perla ha rinnegato tutto. Non che i concorrenti del Grande Fratello, abbiano mai mostrato impegno nel tenere la casa decentemente. Non è un problema soltanto di Perla, ma di tutti come ha sottolineato Fiordaliso durante il suo sfogo. Sui social in molti hanno apprezzato la sgridata della cantante perché in effetti bisogna dare il buon esempio visto che i concorrenti sono ripresi h24 e non sono poi così indaffarati dopotutto. C’è anche chi ha commentato sul web in modo ironico. “Se Fiordaliso viene a sapere che il macellaio si slinguazza i mestoli e poi li infila nelle padelle per girare il sugo, fa una strage in quella casa”.