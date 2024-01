“Affari tuoi”, il concorrente vince 5€ ma la cifra che porta a casa è diversa: svelato il motivo

Affari tuoi è un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell’access prime time. Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal, prodotto da Endemol. Con oltre 2300 puntate prodotte, è considerato uno dei giochi a premi di maggior successo della storia della televisione italiana. Alla conduzione del noto game show c’è Amadeus, che puntata dopo puntata sta ottenendo sempre più consensi per quanto riguarda lo shere. I concorrenti, quelli fortunati nell’apertura dei pacchi, si portano a casa un montepremi che viene pagato in gettoni d’oro e così in molti si sono chiesti a quanto corrispondano le cifre in euro. (Continua a leggere dopo la foto)

“Affari tuoi”, concorrenti pagati in gettoni d’oro: il guadagno effettivo

Nella puntata di Affari Tuoi del 30 Gennaio 2024 è andato in scena un momento piuttosto particolare: il concorrente, presente in studio insieme alla moglie, ha vinto soltanto 5 euro. A scatenare la fantasia dei telespettatori è invece l’idea che ad un concorrente possa essere corrisposta una cifra così bassa. Tra l’altro, dato che il pagamento è in gettoni d’oro, la cifra è destinata a scendere ancora. Quanto guadagnano davvero i concorrenti che prendono i pacchi azzurri ad Affari tuoi?La risposta è scritta nel regolamento del gioco: “Per vincite da 1 ai 50 euro, al Pacchista verrà comunque corrisposto un premio di 50 euro in gettoni d’oro (se il Pacchista vince 0 euro, non verrà corrisposto alcun premio)“. Come fa notare, LolNews, la somma viene corrisposta in gettoni d’oro, il cui valore è variabile una volta effettuato il cambio in denaro! Invece, il conduttore del programma sembra avere un cachet importante. Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, sembra che Amadeus porti a casa circa 50mila euro per ogni puntata del game show. (Continua a leggere dopo la foto)

Il valore in euro dei gettoni d’oro

I gettoni d’oro sono particolari monete d’oro che rappresentano il metodo di pagamento per la premiazione dei premi in denaro di quiz e trasmissioni televisive e corrispondono alla vincita effettuata al netto delle tasse.Ma quindi in conclusione un gettone d’oro quanto vale in euro? Se stai cercando di capire quale sia il valore in euro di queste monete, il calcolo è piuttosto semplice: trattandosi di oro 750, ipotizzando che il prezzo al grammo dell’oro a 18 carati sia pari a 30 euro, 1 gettone d’oro in euro vale circa 300 euro se pesa 10 grammi. I gettoni in oro pesano tra gli 8 e i 10 grammi.