“Affari tuoi”, la drammatica confessione del concorrente: “Perché il pacco 12” – Ad «Affari Tuoi» nella puntata andata in onda lunedì 22 gennaio 2024, il protagonista assoluto è stato Thomas dalla Liguria. Una gara senza troppi inciampi, godibile, che ha portato il concorrente ad aggiudicarsi un premio molto sostanzioso. Al momento decisivo Thomas ha spiegato che valore avesse per lui il numero “12” e a gran sorpresa ha vinto la sfida lanciata dal dottore. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la concorrente costretta ad abbandonare la casa: il pubblico ha deciso

Leggi anche: “Grande Fratello”, la terribile reazione di Varrese alla richiesta di Monia

“Affari tuoi”, la drammatica confessione del concorrente: “Perché il pacco 12”

Thomas è stato in grado di mettere fuori dal gioco diversi pacchi blu. Il concorrente è riuscito a scansare parecchie offerte croccanti da parte del dottore, tra cui una da 39 mila euro. Al momento decisivo il protagonista della puntata di lunedì di “Affari tuoi” si è trovato con un pacco da 30mila e uno da 75mila. Il dottore ha provato una sorta di “affondo”, offrendogli 52mila euro, ma Thomas ha resistito. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Paola Ferrari, l’annuncio da brividi sul tumore

Leggi anche: “Amici”, Garrison ha un nuovo compagno: “A 68 anni non è finita…”

“Affari tuoi”, Thomas della Liguria e il nodo del pacco 12

Poco prima dell’apertura del pacco finale, il dottore ha proposto a Thomas il cambio. Il concorrente ha spiazzato tutti, Amadeus compreso, accettando. Una mossa decisiva per mettere poi le mani sul pacco rosso da 75mila euro. Thomas ha spazzato via il numero 12, il pacco blu che lo separava dalla certezza di avere in tasca 30 o 75mila euro. Il 12, come ha affermato il concorrente, è un numero a cui lui è drammaticamente legato per due incidenti, di cui uno particolarmente grave con trasporto in codice rosso, che si sono verificati sempre in date con il 12. Il toccante racconto ha stupito tutto il pubblico presente nello studio di “Affari Tuoi”, conduttore incluso. Nel suo pacco c’erano effettivamente 75mila euro, proprio come aveva sognato la madre peraltro. (continua a leggere dopo le foto)

Amadeus si spiega così il successo del programma dei pacchi

Qualche tempo fa al “TG1” Amadeus ha spiegato così il successo di “Affari tuoi”: “Il segreto è l’imprevedibilità. È un gioco basato sulla fortuna, spesso i numeri sono abbinati a qualcosa che il concorrente ama. Una fortuna legata a un ricordo a un’emozione, due componenti che lo fanno diventare un gioco amato da tutti”. Il merito è delle storie, delle vicende dei concorrenti stessi: “Sono tante le storie, a volte anche drammatiche, a volte piacevoli, tutti hanno la libertà di raccontarle. C’è l’Italia dentro”, aveva evidenziato sempre il conduttore.