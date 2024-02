Ilary Blasi, battuta velenosa su Totti: Noemi non la prende bene e risponde

Ilary Blasi è tornata a parlare in tv del suo rapporto con Francesco Totti. I due hanno deciso di separarsi dopo 20 anni di matrimonio. Alla base di questa decisione ci sarebbero dei tradimenti. Ilary ne ha parlato sia all’interno del suo docu-film, Unica, pubblicato su Netflix, sia nel suo nuovo libro, intitolato Che stupida. Durante la presentazione del libro a Verissimo, la Blasi si è lasciata andare ad una battuta decisamente poco delicata sul suo ex marito, alla quale è arrivata la risposta di Noemi Bocchi, attuale nuova compagna dell’ex capitano della Roma. (Continua a leggere dopo la foto)

Ilary Blasi, battuta velenosa su Totti: risponde Noemi

Durante la giornata di ieri, 1° Febbraio 2024, Noemi ha pubblicato una Instagram story in cui Totti era ritratto con lo zaino in spalla e il casco in mano. Con l’altra mano faceva il segno della V di vittoria. A sinistra, invece, Noemi ha appositamente collocato uno sticker con una pila di libri, uno sopra l’altro. Il riferimento, neanche troppo velato, potrebbe essere alla dichiarazione che Ilary Blasi ha fatto proprio di recente a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Ilary ha raccontato la propria vita senza Francesco Totti e ha anche fatto promozione al libro Che Stupida – La mia verità, Ed. Mondadori. Di cosa parla il romanzo? Ilary ha detto: “Questa è la storia di dolore e rinascita, straordinaria eppure comune, di una donna che ha perso l’amore ma non hai smarrito se stessa. Con un finale inatteso”. A proposito del libro, la Toffanin le aveva chiesto: “Pensi che Francesco leggerà il tuo libro?”. Quindi la presentatrice romana aveva ironizzato: “Francesco che legge un libro?” e poi era scoppiata a ridere. Una battuta ironica, in pieno stile Ilary. Francesco e Noemi, intanto, hanno deciso di replicare con una semplice storia allusiva su Ig. (Continua a leggere dopo la foto)

La promozione del libro

Durante il primo appuntamento per la promozione del sui libro Che stupida, che si è tenuto a Milano lo scorso 31 Gennaio 2024, Ilary Blasi è tornata a parlare del divorzio e ha detto: “Ho la speranza che un giorno si ritorni all’armonia, anche se in una maniera diversa. Oggi mi chiedo come ci siamo arrivati, come coppia. Perché tutto questo? Detto ciò, la separazione è chiaro che non è una bella cosa. Un fallimento? Non mi piace questa parola, è una fase della vita che si chiude però ne può iniziare un’altra, magari è più bella o forse no. Questo non lo sappiamo. La vita non finisce con il divorzio, inizia una nuova fase”. Infine ha concluso: “Non voglio dire divorziatevi eh, dico solo che la vita va avanti. La cosa più bella? I figli“, le sue parole davanti alla scrittrice e conduttrice Francesca Barra.