Ilary Blasi rompe il silenzio sui suoi presunti amanti: fuori la verità

Gossip. Ilary Blasi, dopo la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, ha deciso di rompere il silenzio sui suoi presunti amanti. La showgirl ha scelto di mettere a tacere una volta per tutte i gossip che la tormentano da mesi. Scopriamo insieme tutte le novità. (Continua a leggere dopo la foto)

Ilary Blasi, la verità sui presunti flirt

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di rompere il loro matrimonio dopo vent’anni di amore. Tutto sembrerebbe iniziato con un litigio, quando l’ex calciatore della Roma aveva trovato dei messaggi compromettenti che l’ex moglie si sarebbe scambiata con un uomo per andare a prendere un caffè. Da quel giorno, le cose hanno iniziato ad andare sempre peggio, finché Ilary non ha scoperto del tradimento di Totti con Noemi Bocchi. Negli ultimi mesi Ilary Blasi è stata al centro dei gossip in merito ai suoi presunti tradimenti. Dopo l’uscita della serie “Unica” su Netflix, la showgirl ha deciso di scrivere anche un libro. (Continua a leggere dopo la foto)

Ilary Blasi, le voci sui tradimenti

I principali siti di gossip hanno attributo vari nomi del mondo dello spettacolo ai presunti amanti di Ilary Blasi. Tra questi sono spuntati quelli di Alessio La Padula, Luca Marinelli e Antonino Spinalbese. Durante il documentario “Unica”, in cui la Blasi racconta della fine del matrimonio con Francesco Totti, è stata la stessa showgirl a confessare il nome del “misterioso uomo del caffè”. Si tratta, infatti, del personal trainer Cristiano Iovino. Ilary ha sempre sostenuto che tra i due non ci sia stato nulla, se non un semplice caffè. (Continua a leggere dopo la foto)

Alessio La Padula e il presunto flirt con Ilary Blasi: le parole del ballerino

Alessio La Padula, ex ballerino del talent show Mediaset “Amici” è apparso tra la lista dei nomi dei presunti amanti di Ilary Blasi. Fu proprio Fabrizio Corona a fare il suo nome. Quando il rumor tra lui e la Blasi uscì, l’ex ballerino di “Amici” si arrabbiò molto con Fabrizio Corona, tanto da rivolgergli alcune parole particolarmente pungenti. “Ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile? Tipo me e tanta altra gente. Perché tanto il tuo momento up è finito, è finito! Non c’è più, rassegnati, trovati un lavoro e non rompere il c***o alla gente con le tue cose da bimbiminkia“. È stata proprio Ilary Blasi a smentire i presunti tradimenti, nel suo nuovo libro “Che Stupida“: “Può darsi che avessi messo like a qualche suo post, come farebbe una simpatica collega di lavoro“. La Padula e Ilary, infatti, hanno lavorato insieme al programma Mediaset “Star in the Star”.