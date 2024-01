“Uomini e Donne”, nuova vita per Armando Incarnato: dove lo vedremo

Gossip. “Uomini e donne”, la nuova vita di Armando Incarnato. Dopo la sua esperienza all’interno del date show Mediaset, l’ex corteggiatore di Canale Cinque ha dato una svolta alla sua carriera. Scopriamo tutte le novità. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, Armando Incarnato, personaggio iconico del programma Mediaset

Armando Incarnato è stato uno dei protagonisti del programma Mediaset “Uomini e Donne”. Durante questa edizione, il corteggiatore è apparso nello show molto meno rispetto al passato, ma si è comunque fatto notare. da una parte per l’amore che tardava ad arrivare, dall’altra per aver quasi sfiorato la rissa con Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano. I telespettatori più informati hanno raccontato che la tensione tra i due uomini era alle stelle. “Hanno tagliato Armando che si alza e stava per menarlo e Alessandro che prende le rose che aveva sulla maglia e gliele lancia appresso“. Il pubblico era sceso in difesa di Alessandro, mentre Armando era stato accusato di essere un “protetto” della conduttrice Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, la rissa tra Armando e Alessandro e i commenti dal web

Armando Incarnato verrà sicuramente ricordato per essere stato uno dei cavalieri più iconici del programma televisivo Mediaset “Uomini e Donne”. Durante questa edizione, Armando è arrivato alle mani con Alessandro Vicinanza. Lo scontro tra i due ha diviso il web, che si è spazientito nei confronti di Maria De Filippi. Molto utenti ritengono infatti che la conduttrice voglia proteggere Armando a tutti i costi, essendo tra i suoi “preferiti”. “Non mi piace proprio l’atteggiamento di Maria onestamente che fa figli e figliastri! Inveisce contro Alessandro per ogni cosa mentre protegge come una mamma chioccia i suoi prediletti come Ida Barbara e Roberta”. Dopo quel fatidico giorno, Armando non si è più visto all’interno degli studi di “Uomini e Donne”. (Continua a leggere dopo la foto)

La nuova carriera sul grande schermo

Armando Incarnato ha deciso di intraprendere la carriera da attore e di lasciare il programma “Uomini e Donne”. L’ex cavaliere del programma Mediaset, dopo aver fatto la comparsa nella serie televisiva “Gomorra – La Serie”, sta per tornare sul grande schermo. Secondo quanto riportato da Gossipetv: “Il tanto discusso cavaliere napoletano esordirà al cinema. Appare nel film di Stefano Cerbone Nati pre-giudicati. Pellicola che parla della vita condotta dai figli dei criminali, pregiudicati per via delle loro origini. Il film è ambientato a Napoli e dovrebbe uscire al cinema nel prossimo mese di giugno”. Insomma, un gran salto di qualità per la carriera dell’ex corteggiatore di “Uomini e Donne”.