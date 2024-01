“Isola dei Famosi”, chi conduce: “Verissimo” svela i piani senza volerlo

Gossip. “Isola dei Famosi”, durante l’ultima puntata di “Verissimo” la conduttrice Silvia Toffanin ha svelato i nuovi piani del reality show Mediaset senza volerlo. Scopriamo insieme tutte le novità della prossima edizione. (Continua a leggere dopo la foto)

“Isola dei Famosi”, cosa è successo a “Verissimo”

Sta per iniziare la nuova edizione dell'"Isola dei Famosi" e i rumors su chi condurrà il reality show Mediaset continuano a girare senza sosta. L'edizione 2024 del reality è stata confermata, complice anche il fatto che non verrà trasmesso lo show di Canale Cinque "Temptation Island Winter", che si sarebbe dovuto tenere in Egitto, a causa della guerra in Medio Oriente. Dopo anni alla conduzione del reality Mediast, si dava per scontato che anche quest'anno la regina indiscussa alla conduzione sarebbe stata Ilary Blasi. Eppure, la presentatrice non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale. Durante l'ultima puntata di "Verissimo", Silvia Toffanin ha intervistato l'amica Ilary Blasi in merito alla fine della sua storia d'amore con il calciatore Francesco Totti. Durante la chiacchierata tra le due, la conduttrice ha svelato cosa accadrà nella nuova edizione dell'"Isola dei Famosi". Ed è proprio in ciò che non è stato detto che si trovano gli indizi sulla conduzione del reality. Se la Blasi fosse stata confermata come conduttrice del programma, l'amica Silvia Toffanin non avrebbe perso occasione per fare l'annuncio durante la puntata. Eppure ciò non è avvenuto, e molti telespettatori continuano a domandarsi chi ci sarà a condurre la nuova edizione dell'"Isola dei Famosi".

L'”Isola dei Famosi”, chi condurrà la nuova edizione del programma

Tutto sembra essere pronto per la nuova edizione dell'”Isola dei Famosi”. Il cast sta iniziando a prendere forma e si sta iniziando a preparare la trasmissione. Ciò che ancora non risulta essere chiaro è chi condurrà il reality show Mediaset. Secondo alcuni rumors sarebbe stata Vladimir Luxuria a prendere il posto di Ilary Blasi. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Corona, Luxuria avrebbe già sostenuto il provino per prendere in mano la conduzione del programma. Al momento non ci sono state conferme ufficiali, ma solo voci di corridoio. Qualche settimana fa, Pier Silvio Berlusconi, nel riferire che la trasmissione sarebbe andata in onda anche per l’edizione del 2024, aveva assicurato che Ilary Blasi sarebbe stata la protagonista. Per poter scoprire chi condurrà il reality, non resterà che attendere nuove notizie e conferme dai vertici Mediaset.