Mara Maionchi ricorda Sandra Milo: il divertente siparietto con Orietta Berti

Gossip. Mara Maionchi ricorda Sandra Milo. L’attrice ha lasciato un grande vuoto nella vita dei suoi cari. Scopriamo insieme l’aneddoto della produttrice discografica e le sue parole in memoria dell’amica. (Continua a leggere dopo la foto)

Mara Maionchi, il ricordo di Sandra Milo

Sandra Milo è morta nella giornata di ieri, lunedì 29 gennaio 2024, all’età di novant’anni. A dare l’annuncio della tragica scomparsa dell’attrice sono stati i suoi cari, le cui vite sono state colpite da un profondo lutto. La musa ispiratrice del regista Federico Fellini era madre di tre figli e la sua vita era circondata da tantissimi affetti. Tra questi c’è anche Mara Maionchi. La produttrice discografica, ha voluto lasciare un messaggio alla sua cara amica. (Continua a leggere dopo la foto)

Mara Maionchi, le parole per l’amica Sandra Milo

Mara Maionchi e Sandra Milo erano grandi amiche. La nota attrice italiana è scomparsa ieri, lunedì 29 gennaio 2024. La musa di Fellini ha lasciato un grande vuoto nel mondo del cinema italiano e nella vita dei suoi cari amici. Durante un’intervista rilasciata per “Repubblica”, la produttrice discografica ha voluto ricordare la sua cara amica. “Mi è dispiaciuto tantissimo, sono sotto botta. Non ci credo ancora che non c’è più. Quando mi hanno dato la notizia è stato un colpo. Avevo sentito Sandra a Natale, mi ero ripromessa di chiamarla. Poi i viaggi, il lavoro. Ho sempre pensato a lei come a una donna speciale, mi incuriosiva molto come persona. La vedevo come una diva, ma aveva una dolcezza quasi infantile: per certi aspetti — nonostante la vita, anche dura, che ha fatto, e le difficoltà — era rimasta una bambina. Così quando mi sono inventata questo formato in cui viaggiano le vecchie, l’ho coinvolta. Era felice”. Mara Maionchi ha raccontato di aver sempre considerato la Milo come una donna libera e anticonformista. ” Mai un pettegolezzo, era gentile. E innamorata dell’amore, ne parlava in continuazione. Per amore ha fatto e avrebbe fatto tutto. Generosa e coraggiosa. Non era come le donne della sua epoca. Era libera di testa, anticonformista, mai giudicante. Ed era buona, non capiva la cattiveria. Un grande amica delle donne, la sentivi vicina“. (Continua a leggere dopo la foto)

Sandra Milo e l’attesa del vero amore

Mara Maionchi ha raccontato di come l’amica Sandra Milo, nonostante l’età, fosse ancora alla ricerca del grande amore. “Aspettava ancora il grande amore. Proprio perché io sulle cose amorose sono l’opposto, mi affascinava. Poi dava valore ai dettagli, portava i tacchi; io dopo aver girato ero morta anche con le sneaker. Si portò una valigia piena di vestiti: per lei bisognava essere sempre curate e femminili. Era truccata, in ordine, anche a letto. Ed era spiritosa quando parlava di sesso”. (Continua a leggere dopo la foto)

Il siparietto con Orietta Berti

Sandra Milo ha lasciato un grande vuoto nell’industria del cinema italiano e nella vita dei suoi cari. Gli amici la ricordano come una donna forte, libera e indipendente. Mara Maionchi ha voluto ricordare alcuni momenti della sua vita trascorsi insieme all’attrice. La produttrice musicale ha svelato un aneddoto molto divertente in merito ad un siparietto avvenuto in compagnia della cantante Orietta Berti. “Fu esilarante. Non poteva credere che Orietta avesse avuto un solo uomo, il marito. Lei aveva avuto una vita passionale, piena di incontri. Orietta aveva sposato Osvaldo da ragazza e aveva conosciuto in quel senso lì solo lui. “Ma come hai fatto?”, le chiedeva stupita. Certe chiacchierate“.