Oggi in tutte le librerie esce “Che stupida“, il nuovo libro di Ilary Blasi. La giornalista e opinionista televisiva Selvaggia Lucarelli ha scritto per il Fatto Quotidiano una non-recensione del libro della Blasi, premettendo però di non averlo ancora letto. Probabilmente mai lo farà, ma quanto visto e sentito le basta per trarre una conclusione sulla “strategia di separazione” messa in atto dall’ex compagna di Francesco Totti. (Continua…)

Ilary Blasi, arriva “Che stupida” in tutte le librerie

È uscito il nuovo libro di Ilary Blasi, “Che stupida”. La conduttrice racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Il volume è edito da Mondadori e segue il documentario “Unica”, uscito su Netflix. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi fa ancora discutere. La nota conduttrice televisiva cavalca l’onda e coglie l’occasione per raccontare la sua verità dei fatti. Nel frattempo sono già pronte le smentite e contro-smentite. Una in particolare è già arrivata: Cristiano Iovino, convocato da Totti in tribunale nella causa di separazione, ha sostenuto in un’intervista che quello che ha raccontato la conduttrice televisiva su di lui è falso e che i due hanno avuto una “frequentazione intima”. (Continua…)

La non-recensione di Selvaggia Lucarelli sul libro di Ilary Blasi

Oggi Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano scrive una non-recensione di “Che stupida”, il nuovo libro di Ilary Blasi. La giornalista e opinionista televisiva premette di non averlo ancora letto, ma quanto letto e sentito le permette di giudicare quella che secondo lei è una “strategia di separazione”. La Lucarelli spiega che la Blasi ha agito così a causa delle prime mosse di Totti dopo l’annuncio della separazione, riferendosi all’intervista in cui affermava di non aver tradito lui per primo e parlando dei Rolex e delle borse. Ilary avrebbe dunque escogitato un piano: “Ricostruire la sua reputazione a colpi di eventi mediatici ben retribuiti e chiudere accordi a lungo termine con Netflix e Mondadori mentre Totti giocava tranquillo a padel. Niente interviste gratis su riviste, quotidiani o storie su Instagram per difendersi”. La Blasi, secondo la Lucarelli, avrebbe adottato “una gestione della separazione in stile Anni Novanta”, vendendo la sua storia ai grandi media e ai grandi editori. (Continua…)

La chiosa finale

Selvaggia Lucarelli chiude poi la sua non-recensione per il Fatto Quotidiano dicendo che “oggi esce Che stupida, ma Che gran simpatica paracula sarebbe stato un titolo più onesto”. Anche in questo caso, volendo parlare solo ed esclusivamente di strategia, Ilary Blasi potrebbe accanirsi sulla giornalista dopo questa non-recensione, invece non lo farà perchè, come dice Dorian Gray, nel bene o nel male purché se ne parli.