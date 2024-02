Sophie Codegoni e Basciano, ritorno di fiamma: dove li hanno beccati

Ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? La coppia si è separata lo scorso ottobre in un tormentato scontro fatto di frecciatine e pubbliche accuse. A distanza di mesi pare, però, che la coppia abbia deciso di riprovarci. A rivelare la notizia è Deianira Marzano, che ha condiviso con i suoi fan un messaggio di un utente che afferma di aver visto la coppia di nuovo unita.

Sophie Codegoni e Basciano, ritorno di fiamma

“Ciao Deia, volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni…ma io mi chiedo, dal momento che sono tronati insieme perché non lo dicono, invece di fare finta di niente? Ma così prendono in giro i follower“, questo il messaggio pubblicato da Deianira Marzano, mandato da un’utente ed in cui sembra che Sophie e Alessandro siano tornati insieme. l’esperta di goppip, però, specifica che servirebbero delle foto come prova, dunque, per ora, la voce non trova conferma. (continua dopo la foto)

La difficile separazione

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti ed innamorati nella casa del Grande Fratello VIP 6. La loro relazione ha fatto sognare tantissimi fan della coppia. Al Festival del Cinema di Venezia 2022 in un evento che aveva fatto storcere il naso agli addetti ai lavori e non solo: Basciano si era inginocchiato e le aveva fatto la proposta di matrimonio in favore di fotografi e telecamere. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori della piccola Celine Blue a maggio 2023, ma di quel matrimonio non si è più parlato. Si è parlato tanto, invece, della loro tormentata separazione. Alle telecamere di Verissimo, la prima a parlare dei motivi della fine della relazione è stata l’ex tronista di UeD. La ragazza ha reso pubblico il suo disgusto riguardo al comportamento di Alessandro, menzionando mancanze di rispetto e accusandolo di episodi di tradimento e comportamenti gelosi, come uno schiaffo.

Poi è toccato ad Alessandro dire la sua nel salottino di Silvia Toffanin, e tra le lacrime ha negato le accuse e ha confessato di essere ancora innamorato della madre di sua figlia. L’ex gieffino ha addirittura addossato le colpe all’ex suocera e ad una cartomante. Il tutto è continuato tra botte risposta vari, attraverso frecciatine social, ma anche offese segnalazioni diverse. È venuta fuori anche la presunta amante di Basciano che ha confessato la verità sulla loro tresca mentre lui era ancora fidanzato con Sophie. Luzma Cabello, questo il nome della ragazza che avrebbe spifferato tutto alla povera Sophie e scrivendo anche una lettera aperta DiPiù dove raccontato i dettagli della relazione.

Dopo la segnalazione arrivata a Deianira, sembra che tutto sia superato. Ma da pare dei due protagonisti non c’è nessuna conferma. Non ci resta che aspettare nuove prove per scoprire la verità.