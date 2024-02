Veronica Peparini incinta, i commenti al veleno e la replica da applausi di lei

Veronica Peparini e Andreas Muller sono molto attivi sui social dove pubblicano continuamente storie per aggiornare i loro followers sulla gravidanza. Una gravidanza che inizialmente sembrava essere a rischio, come hanno dichiarato i due a Verissimo. Veronica si fa seguire assiduamente dai medici e al momento le gemelline sarebbero in salute. Sono tantissimi i fan della coppia che fanno tanti complimenti alla donna ma, come sempre sui social, ci sono anche gli haters che hanno da ridire su tutti. La Peparini però, risponde alle critiche e zittisce tutti. (Continua dopo le foto)

Veronica Peparini, quando partorisce

La famosa coreografa sta vivendo un momento di grande gioia per l’imminente arrivo delle due gemelline che aspetta dal fidanzato Andreas Muller. Una gravidanza fortemente voluta dai due, 52 anni lei e 27 lui, che non vedono l’ora di diventare genitori, lei per la terza volta e lui per la prima, di due femminucce. Qualche mese fa avevano preso un brutto spavento, per alcuni controlli non andati benissimo. Adesso però sembra che il peggio sia passato e Andreas e Veronica stanno vivendo la gravidanza con grande serenità e non vedono l’ora che arrivi il momento del parto e che la loro vita cambi per sempre. Secondo quanto hanno rivelato i due futuri genitori, Veronica dovrebbe partorire ad Aprile. (Continua dopo le foto)

Le critiche a Veronica Peparini sui social

In una delle ultime storia Instagram, i futuri genitori hanno risposto a chi continua a scrivere che Veronica “ha sempre la pancia fuori”. Molti utenti criticano infatti la futura mamma perché appare sempre con la pancia scoperta sui social. Il ballerino replica sempre alle accuse ma questa volta è stata la Peparini ad affondare coloro che le hanno fatto delle critiche. (Continua dopo le foto)

Veronica Peparini risponde alle critiche sul pancione scoperto

“Oggi è coperta la pancia. Così quelli che hanno trovato traffico oppure chi ha dovuto pagare le bollette o semplicemente non è riuscito a fare l’amore, non si sfogherà sulla pancia scoperta che, un po’ rimane tale per le dimensioni. I vestiti salgono, scusateci”, ha scritto Andreas Muller provocando gli haters. Veronica Peparini non si è mai lasciata influenzare dalle critiche, fino a questo momento. Infatti, Andreas Muller, la riprende mentre, dopo cena, si accarezza la pancia e le dice: “Però adesso l’hai scoperta”. “Sì, la scopro perché faccio un po’ come mi pare”, ha risposto lei.