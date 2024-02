“Chi l’ha visto?”, è bufera sui social: il dubbio dei telespettatori – Nulla sfugge all’occhio attento del pubblico. Nelle ultime ore gli utenti hanno notato qualcosa di strano sulla piattaforma della Rai. Si tratta di un dettaglio riguardante il programma “Chi l’ha visto?”, condotto da anni dalla giornalista Federica Sciarelli. Molti attraverso la piattaforma X, ex Twitter, si sono fatti delle domande e hanno espresso le loro perplessità. Ne è venuto fuori un acceso dibattito, che ha portato alla messa a punto di una precisa teoria. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Fiorello, annuncio da brividi a “VivaRai2!”: italiani senza parole

Leggi anche: Katia Ricciarelli rivela perché è finita con Pippo Baudo

“Chi l’ha visto?”, è bufera sui social: il dubbio dei telespettatori

Mercoledì 31 Gennaio 2024 è andata in onda la puntata di “Chi l’ha visto?”, con il suo solito appuntamento settimanale. Tutti i post del programma pubblicati sui social rimandavano come sempre al sito di Raiplay per rivedere la puntata. Parecchi utenti però hanno notato che i rimandi al sito della Rai non corrispondevano alla puntata, come se quest’ultima non fosse stata affatto caricata. Un fatto davvero strano, visto e considerato che, di solito, le puntate vengono inserite immediatamente dopo la messa in onda della trasmissione. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, la scoperta choc sulla notte dell’omicidio Giulia Cecchettin

Leggi anche: Giulia Cecchettin, giallo sulla denuncia: cosa ha scoperto “Chi l’ha visto?”

“Chi l’ha visto?”, è bufera sui social: cosa hanno pensato i telespettatori

E se la puntata di “Chi l’ha visto?” non fosse stata ancora caricata per via dell’uscita di “Mare Fuori”? Difatti, proprio nella notte tra il 31 gennaio 2024 e il 1° febbraio, sono state aggiunte sul sito di Rai Play le prime sei puntate della quarta attesissima stagione del nuovo regista, Ivan Silvestrini. Dopo un’anteprima alla Festa del Cinema di Roma nell’autunno del 2023, infatti, nella distribuzione dei nuovi episodi si alterneranno tre momenti. Il 1° febbraio sono state rilasciate le prima sei puntate su RaiPlay, mentre la stagione in tv si avvierà il 14 febbraio, sempre in prima serata su RaiDue. In quella stessa data, la serie si renderà completamente disponibile su RaiPlay. (continua a leggere dopo le foto)

Non si tratta che di supposizioni

Insomma per molti utenti la Rai avrebbe dato maggior importanza a “Mare Fuori”, anziché a “Chi l’ha visto?”. Come scrive “Leggo”: “Secondo le teorie dei telespettatori, la Rai abbia deciso di prediligere proprio l’uscita di questi allo streaming di ‘Chi L’ha visto?’. Naturalmente si tratta solo di teorie, ma tanto basta per sollevare il popolo del web tanto affezionato al programma della Sciarelli”. Nulla di certo, soltanto supposizioni.