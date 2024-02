Riccardo Fogli, svelato il motivo del suo ricovero in ospedale

Riccardo Fogli è stato ricoverato in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico alla mano. Lo scorso 18 gennaio aveva pubblicato una foto su Instagram direttamente dal letto d’ospedale. Adesso, a distanza di due settimane, Fogli ha deciso di rompere il silenzio, raccontando quali sono le sue condizioni di salute. (Continua…)

Riccardo Fogli ricoverato in ospedale

Lo scorso 18 gennaio, Riccardo Fogli aveva fatto preoccupare i suoi fan, pubblicando sui suoi canali social una foto dall’ospedale e mostrando la mano fasciata. I fan erano in apprensione per le sue condizioni di salute, ma adesso, dopo due settimane di silenzio, l’artista ha deciso di raccontare come sta e soprattutto cosa gli è successo. Fogli avrebbe subito un intervento chirurgico alla mano. (Continua…)

L’intervento alla mano

Riccardo Fogli avrebbe subito un intervento chirurgico alla mano. Adesso è uscito dall’ospedale e sta proseguendo la riabilitazione. A Novella2000, che l’ha raggiunto in Maremma, l’artista ha confessato che il problema alla mano è sorto a causa delle “vibrazioni della motosega”, utilizzata per potare gli alberi di ulivo che si trovano nella sua masseria in Maremma. Tutta colpa dunque del giardinaggio e dell’amore per la sua terra ed in particolare per gli ulivi, ai quali il cantante ha prestato così tante attenzioni da finire in ospedale. “Mi sono consumato i tendini potandoli, per questo ho una mano offesa“. (Continua…)

La promessa

Visto che i fan si sono preoccupati per le sue condizioni di salute, ai microfoni di Novella2000, Fogli ha voluto rassicurarli, facendo una promessa: “Oltre agli ulivi e alle piante coltivo anche la gratitudine, che cresce più rigogliosa che mai. Mi hanno da poco tolto i punti promettendomi che a trenta giorni dall’intervento potrò di nuovo suonare la chitarra”. Presto, dunque, l’artista potrà tornare alla sua più grande passione: la musica.