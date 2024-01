Riccardo Fogli, 76 anni, con due Instagram stories ha fatto sapere ai fan di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico. Con un paio di scatti dalla barella, nel corridoio dell’ospedale, l’ex dei Pooh si è mostrato sorridente e ha scritto che tutto è andato per il meglio. Ma cosa gli è successo?

Leggi anche: “Isola dei famosi 2024”, svelato il nome del primo naufrago

Leggi anche: Chiara Ferragni riappare sui social ma tutti notano il triste dettaglio

Riccardo Fogli in ospedale, cosa gli è successo

Riccardo Fogli ricoverato e operato alla mano. L’ex frontman e bassista dei Pooh ha voluto tranquillizzare ed informare i fan – su Instagram – di stare bene dopo che è stato sottoposto a un “piccolissimo intervento al tendine della mano“. Fogli ha pubblicato una sua foto in barella, nei corridoi dell’ospedale, mentre sorrideva: “Intervento andato benissimo“, ha scritto come didascalia a corredo dell’immagine. (continua dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton, la rivelazione della BBC sulle sue condizioni di salute

Curiosità

Ex frontman e bassista dei Pooh, dopo la Reunion del 2016, Riccardo Fogli ha pubblicato l’autobiografia “Un uomo che ha vissuto – storie di tutti i miei giorni”, nel 2017. Ha cantato sul palco di Sanremo ben sei volte vincendo l’edizione del 1982 con la canzone Storie di tutti i giorni

Ha partecipato ai reality L’Isola dei Famosi, dove è dimagrito 13 chili, e il Grande Fratello Vip, dal quale, però, è stato squalificato dopo un solo giorno a seguito di una bestemmia da lui pronunciata. Durante un’ospitata a Verissimo raccontò di non aver mai bestemmiato in vita sua e di essere praticamente “cresciuto in chiesa“. Dopo quell’episodio rivelò di aver sofferto molto. “Mi sono preparato due mesi per andare al Grande Fratello, salta fuori che sono un bestemmiatore e non va bene questo“, disse a Silvia Toffanin che per sdrammatizzare gli consigliò di dedicarsi alla musica e non ai reality.