“Isola dei Famosi”, spunta il nome del primo naufrago: il contratto è stellare

Un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo deve riuscire a sopravvivere in un’isola deserta senza nessuna comodità. Obiettivo comune: sopravvivere e non essere eliminati dal gioco. Sono queste le caratteristiche alla base del noto reality show di Canale 5, l’Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa illustrando alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del 2024. Tra queste ci sarà la conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che sarà affidata a Vladimir Luxuria. In queste ore è giunta una nuova indiscrezione anche sul nome di un papabile primo concorrente. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Ilary Blasi, addio a “L’Isola dei Famosi”: adesso parla lei

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, nuova opinionista: il nome è inaspettato

Leggi anche: “Isola dei Famosi”, chi conduce: “Verissimo” svela i piani senza volerlo

Leggi anche: “Isola dei famosi 2024”, svelato il nome del primo naufrago

“Isola dei Famosi”, l’indiscrezione sul nome del primo naufrago

Da settimane il nome di Alan Friedman rimbalza sui siti tra un’indiscrezione e un’altra come possibile concorrente dell’Isola dei Famosi. Il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, lo dà invece per certo e parla anche di un compenso da capogiro. Il giornalista economico, infatti, avrebbe accettato di essere un naufrago grazie a “cifre a molti zeri”. L’esperto di origini statunitensi starebbe chiudendo “un contratto stellare” per lanciarsi dall’elicottero nelle blu acque honduregne. E per la trattativa si sarebbe affidato a “un potente agente, lo stesso di Wanda Nara”. La notizia arriva solo un giorno dopo rispetto a quando è stata ufficializzata Vladimir Luxuria alla conduzione del reality. L’attivista ha preso il posto di Ilary Blasi, che è stata annunciata come presentatrice di Battiti Live, al posto di Elisabetta Gregoraci. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa illustrando alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del 2024. Tra queste ci sarà la conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che sarà affidata a Vladimir Luxuria: “Abbiamo la volontà e il desiderio di fare evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro. E’ una bellissima storia, una sfida che speriamo di affrontare bene insieme. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento”. Per quanto riguarda invece Ilary Blasi, anche se non condurrà più l’Isola resterà comunque un volto della Rete ammiraglia Mediaset: “Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull’intrattenimento puro. Se il progetto decolla, questa estate ‘Battiti Live’ passera’ su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.