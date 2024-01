Manca poco all’inizio de “L’Isola dei Famosi“, storico reality show in onda in prima serata su Canale 5. Si prospetta un’edizione ricca di novità, a partire dal cast. Per il ruolo di opinionista spunta un nome che nessuno si sarebbe mai aspettato. (Continua…)

“L’isola dei famosi” è la versione italiana del reality show “Celebrity Survivor”, che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese “Expedition Robinson”. Il programma è andato in onda su Rai 2 dal 19 settembre 2003 al 5 aprile 2012 e poi è passato a Mediaset, dove va in onda su Canale 5 dal 2 febbraio 2015. Le prime otto edizioni del programma sono andate in onda su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Quando è passato a Mediaset, invece, il programma è stato condotto da Alessia Marcuzzi ed in seguito da Ilary Blasi. Ne “L’isola dei famosi” un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo devono riuscire a sopravvivere in un’isola deserta senza nessuna comodità e con a disposizione solo un kit di sopravvivenza di base. (Continua…)

In un primo momento sembrava che Ilary Blasi dovesse essere confermata al timone de “L’Isola dei Famosi”. Con lei sarebbe stato confermato anche l’inviato, Alvin, con il quale ha formato ormai una coppia collaudata. Nelle ultime ore, però, sono uscite fuori alcune indiscrezioni che vogliono entrambi fuori dal cast della prossima edizione del reality show. Al momento ovviamente si tratta di indiscrezioni e come tali da prendere con le pinze. Attendiamo conferme ufficiali da parte dei piani alti di Mediaset. (Continua…)

Nelle ultime ore è spuntato sul web il nome della presunta nuova opinionista de “L’Isola dei Famosi”. Stando ad un’indiscrezione riportata da TvBlog, si tratterebbe di Elena Guarnieri, storico volto dei Tg Mediaset e di Studio Aperto. Elena Guarnieri ha condotto anche programmi televisivi come “Vite straordinarie”, “Gentes” e “Sipario”. Da gennaio 2024 è vice direttore del Tg5. Accanto a lei potrebbe essere confermata Vladimir Luxuria, personaggio che piace molto a Pier Silvio Berlusconi.