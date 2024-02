“Uomini e donne”, Roberta di Padua abbandona lo studio con il discusso cavaliere – Clamorose anticipazioni su “Uomini e Donne”: Roberta Di Padua abbandona lo studio con il cavaliere. La donna, dopo una serie di peripezie, avrebbe trovato finalmente l’amore. La scelta è arrivata in maniera del tutto inattesa, dopo le polemiche con Alessandro Vicinanza e l’addio temporaneo al dating show di Canale 5. (continua a leggere dopo le foto)

O la si ama o la si odia, non ci sono mezze misure per lei. Roberta Di Padua è senz’altro però uno dei personaggi che più hanno segnato la recente storia di “Uomini e donne”. Ex volto del programma e non proprio amica della Di Padua, nel corso di un’intervista a «Comingsoon.it» Veronica Ursida, riferendosi all’addio temporaneo, ha detto: “Con Ida Platano non abbiamo avuto grandi scontri all’inizio, anzi andavo spesso in sua difesa. Ultimamente però sono rimasta basita da alcuni suoi comportamenti. Con Roberta invece siamo state acerrime nemiche quando eravamo in trasmissione”. E ancora: “Non siamo mai andate d’accordo e penso che la situazione non potrà mai cambiare. Abbiamo caratteri e comportamenti completamente differenti. Con Alessandro è stato solo un flirt televisivo. Secondo me Roberta ha lasciato il parterre sperando che Maria le offrisse il trono”. Stando alle anticipazioni la dama avrebbe però finalmente trovato l’amore. (continua a leggere dopo le foto)

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza avrebbero lasciato “Uomini e Donne” insieme. Maria De Filippi avrebbe chiesto alla dama del Trono Over di scegliere con chi ballare. Lei avrebbe optato per Alessandro Vicinanza. Notando il trasporto con cui Roberta si stringeva ad Alessandro, Gianni Sperti li avrebbe spronati a conoscersi fuori. I due, dopo qualche tentennamento, avrebbero accettato. A suggello dell’importante passo i due si sarebbero scambiati un tenero bacio. (continua a leggere dopo le foto)

Non tutti credono all’intesa con Alessandro Vicinanza

Roberta Di Padua avrebbe deciso di lasciare la trasmissione “Uomini e donne” con Alessandro Vicinanza. A dare l’annuncio è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Non appena la notizia si è diffusa i commenti sono fioccati: “Staremo a vedere quanto durerà”, ha scritto un utente, che non crede molto all’intesa tra i due. Chi avrà ragione? Lo scopriremo solo vivendo…