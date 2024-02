Home | La giovane cantante italiana in ospedale: cos’è successo

La cantante italiana ha pubblicato una foto da un letto d’ospedale che ha preoccupato i suoi fan. La ragazza ha voluto spiegare il motivo della sua assenza nei prossimi mesi: ha subito un intervento chirurgico e ora dovrà restare per qualche mese lontana dal palco in attesa di riprendersi completamente. Cosa le è successo? Ecco cos’ha raccontato la cantante. (Continua dopo le foto)

Perché Ariete è in ospedale

Ariete ha pubblicato una foto scattata dall’ospedale con la quale ha annunciato di avere subito un intervento chirurgico. Intervento che la terrà lontano dal palco per qualche mese in attesa la cantante si riprenda completamente. Intanto, Ariete dovrà affrontare la convalescenza. “Morfinata e contenta”, ha scritto ironicamente per rassicurare tutti. A sostenerla a distanza, tra gli altri, anche Rudy Zerbi, Valerio Lundini e Jovanotti, oltre ai migliaia di fan che le hanno augurato pronta guarigione. (Continua dopo le foto)

Ariete in ospedale per un intervento al femore: come sta la cantante

La cantautrice si è sottoposta a un intervento al femore, già programmato da tempo ma rimandato a causa dei vari impegni lavorativi.

“Ciao, dolcezze. Qui dopo un’operazione al femore. Tutto ok. Dovevo farla da un po’ di tempo ma ho sempre dato priorità al lavoro. Ora relax ma almeno quest’estate sarò prontissima a saltare con voi. Niente baci, ci sentiremo un po’ meno ma penso a tornare sul palco da quando ci sono scesa. Ovvero, vi penso sempre”, ha scritto la ragazza sui social. Un messaggio rassicurante con il quale ha annunciato che starà lontana dal palco fino all’estate prossima.