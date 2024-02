Kate Middleton, nessuno sa nulla dopo l’operazione: cosa succede – Tutto tace sul post operazione di Kate Middleton. La principessa del Galles è stata ricoverata alla London Clinic per dodici giorni, ma, diagnosi e prognosi sono sconosciute ed è solo trapelato che si è trattato di problemi all’addome. Nessun dettaglio, non c’è stato alcun intervento da parte della diretta interessata, che si è trincerata in un desueto silenzio. Eh sì, perché oggi i personaggi famosi sono soliti “snocciolare” sui social i loro affari privati, finanche le malattie. Ma cosa sta davvero Kate? Facciamo il punto sulle ultime indiscrezioni. (continua a leggere dopo le foto)

«Libero Quotidiano» a proposito delle condizioni di Kate Middleton scrive: “Dodici giorni d’apnea, robot chirurghi, medicina d’avanguardia. E poi gli amici e nemici di sempre, i tabloid. E quindi il Sun, il Daily Express, il Daily Mail. Tutti che s’azzuffano a dire chi, cosa, dove, come, quando. E tutti che, ahiloro, ne sanno più o meno quanto ne sappiamo noi, niente. La Corte tace”. Una ricostruzione quella del quotidiano diretto da Mario Sechi che fa capire quanto mistero alleggi sulle reali condizioni della moglie di William. (continua a leggere dopo le foto)

Le possibili teorie dietro il surreale silenzio

«Il Tempo» ha una sua teoria a riguardo: “Una possibile chiave di lettura è che la famiglia reale non gradisca la strada di trasformazione in gruppo di influencer, con lacrime pubbliche e bollettini social. Certo è che tutto il Regno Unito si interroga sulle reali condizioni di Kate, con le chiacchiere che diventano vane davanti al mutismo più totale da Palazzo”. Sarà davvero così? Per ora si sa soltanto quel che ha rivelato un portavoce di Kensington Palace: «La principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero. Sta facendo buoni progressi». Kate Middleton avrà bisogno di tre mesi di recupero. (continua a leggere dopo le foto)

Dove si trova ora Kate Middleton: le ultimissime

Kate intanto è rientrata finalmente a casa, l’Adelaide Cottage a Windsor. Con lei ci sono il principe William e i loro tre adorati figli. I principi del Galles si sono trasferiti nella proprietà nell’estate del 2022 dopo aver lasciato la casa reale precedente, nel cuore di Londra. L’Adelaide Cottage, come riferisce «Il Messaggero», è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione nel 2015.