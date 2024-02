Periodo difficile e turbolento per Chiara Ferragni e Fedez. I due, stando ai rumors dell’ultimo periodo, sembrerebbero pronto a mettere fine al loro matrimonio. I Ferragnez si sono incontrati per la prima volta nel 2016. Hanno vissuto una favola d’amore davvero speciale con la proposta all’Arena di Verona, il matrimonio in Sicilia, la nascita di Leone e Vittoria. Dopo Sanremo 2023 il rapporto, però, avrebbe cominciato a traballare fino ad arrivare alla profonda crisi dell’ultimo periodo, con un Fedez addirittura lontano da casa. In queste ore è saltato fuori un nuovo gossip. Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero incontrati venerdì 23 Febbraio 2024 nel loro attico di CityLife. Ma l’incontro non sarebbe andato come sperato. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni e Fedez, l’incontro dopo la separazione finisce malissimo

Stamdo agli ultimi rumors, come riportato da Leggo, Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero incontrati venerdì nel loro attico di CityLife. Un incontro che non avrebbe portato il sereno nella coppia all’indomani della separazione. A rivelarlo è stato ancora una volta Dagospia, il sito che per prima aveva dato la notizia dell’uscita di casa del rapper. Cosa è successo tra i due? Lui si sarebbe infuriato e sarebbero partite le lettere degli avvocati. Sul sito di Roberto D’Agostino si legge: “Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano. Per fare pace? Macché: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo. L’influencer e il rapper si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma è bastato che Fedez leggesse l’intervista rilasciata dalla moglie al Corriere per andare su tutte le furie. Il cantante ora sta cercando una nuova casa a Milano”.

