Periodo turbolento per la famosa influencer italiana e imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La sua vita sembra stia andando in frantumi: dopo il pandoro gate la sua immagine pubblica fa davvero fatica a rialzarsi e anche il matrimonio con Fedez, noto rapper italiano, sembra giunto al capolinea. La ragazza ha provato a spiegare la sua versione dei fatti durante una lunga intervista, ma l’effetto delle sue parole non è stato quello sperato. In queste ore, sono iniziati dei pettegolezzi su Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, ma lo staff dell’imprenditrice digitale li ha subito messi a tacere con un comunicato. Le parole del team Ferragni però non sono piaciute a Tomaso, che ieri sera ha voluto dare la sua versione ed ha dichiarato di conoscere la Ferragni da molti anni e di aver anche collaborato con lei. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni, Trussardi pubblica le foto e la sbugiarda: si scopre tutto

Negli ultimi giorni sono venuti fuori dei pettegolezzi su Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, ma lo staff dell’imprenditrice digitale li ha subito messi a tacere con un comunicato: “Nemmeno si conoscono, si sono incrociati una sola volta“. Le parole del team Ferragni però non sono piaciute a Tomaso, che ieri sera ha voluto dare la sua versione ed ha dichiarato di conoscere la Ferragni da molti anni e di aver anche collaborato con lei. Proprio per contraddire le parole dell’imprenditrice, Tomaso ha pubblicato tre foto, la prima in cui posa accanto a Chiara e le altre della Ferragni agli eventi del suo marchio di moda. Nel marzo del 2022 Novella 2000 ha pubblicato un articolo sulla presunta crisi tra Chiara e Fedez ed ha fatto riferimento ad una terza persona: “A Milano si rumoreggia di una maretta tra i Ferragnez. Qualcuno poi parla di un nome noto che sarebbe la causa di questa crisi. Solo invidia che fa parlare e sparlare?”

All’epoca anche il settimanale Oggi aveva detto la sua su questo presunto flirt tra la Ferragni e una persona di Milano: “I pettegolezzi sui malumori della coppia non sono mai stati smentiti dai diretti interessati. Poi c’è chi dice che il rapper sarebbe infastidito dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione“. A fare il nome di questo amico misterioso fu Alberto Dandolo su Dagospia: “Separato da poco dalla nota conduttrice Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi si é molto avvicinato negli ultimi tempi all’amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato (e che avrebbe scatenato la gelosia di Fedez)”. In ogni caso queste voci vennero smentite da entrambi i diretti interessati. Per ora lo staff di Chiara ha negato categoricamente qualsiasi legame con l’imprenditore e lui ha parlato solo di rapporti professionali.

