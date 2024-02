“Devo dire una cosa su Fedez”: Chiara Ferragni, nessuno se l’aspettava – Anche Chiara Ferragni rompe il silenzio. «La priorità è proteggere la famiglia e i figli», ha detto l’influencer parlando del suo rapporto con Fedez, in un’intervista esclusiva al «Corriere della Sera». La conversazione risale allo scorso martedì, 20 febbraio 2024, quando la notizia della presunta separazione tra i due non si era ancora diffusa. «Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari», ha detto ai giornalisti Giuseppe Guastella e Candida Morvillo rispondendo alle domande sulla mancata presenza al suo fianco da parte del rapper. (continua a leggere dopo le foto)

Chiara Ferragni, le parole sul rapporto con il marito Fedez: nessuno se l’aspettava

A proposito dei week end lontana da Fedez, Chiara Ferragni disse al «Corriere della Sera»: «Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato», aggiungendo che «comunque, è mio marito». E ancora: «Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia», ha dichiarato sempre l’influencer. L’intervista approfondisce poi il caso Pandoro e il caos giudiziario, che sarebbe tra le cause della presunta rottura tra moglie e marito. (continua a leggere dopo le foto)

Il caso Pandoro e il caos giudiziario tra le cause della presunta rottura

Che cosa ricorda di quel 15 dicembre? «Che erano le otto del mattino, ero in piedi, stavo andando su un set fotografico e né io né i miei collaboratori ci aspettavamo nulla del genere. Sono rimasta completamente scioccata. Anche perché ho saputo la notizia dalle agenzie, contemporaneamente a tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet terribili su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo?», ha detto Chiara Ferragni.

