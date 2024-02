I rumors sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez non si fermano. La nota influencer italiana e imprenditrice digitale è attesa il 3 Marzo 2024 da Fabio Fazio su Nove, dove molto probabilmente parlerà del periodo buio che sta attraversando dopo la denucnia dell’Antitrust. Tra un argomento e l’altro potrebbe fare chiarezza anche su quali siano i rapporti al momento con il padre dei suoi figli. Nel frattempo Fedez è stata raggiunto sotto casa da uno degli inviati di Pomeriggio 5. (Continua a leggere dopo la foto)

Fedez in Tv dopo le voci sulla crisi con Chiara Ferragni

Le indiscrezioni sulla fine della storia d’amore tra i Ferragnez, che nessuno dei due ha smentito fino a questo momento, sono diventate il fatto del giorno in pochi minuti, monopolizzando l’attenzione dei lettori e scalando la graduatoria delle notizie nei Tg e nei talk show televisivi. In attesa dell’intervista della Ferragni da Fazio, Fedez comparirà in tv a Pomeriggio Cinque, nella puntata di venerdì 23 Febbraio 2024. L’artista è stato intercettato da un inviato della trasmissione, come anticipato da Davide Maggio con un’istantanea del momento preciso in cui Fedez, viene fermato in strada e saluta il giornalista con una stretta di mano. Non è chiaro, al momento, quali siano state le sue parole a commento della situazione, ma da quanto apprendiamo si tratterebbe di un Fedez in palese difficoltà davanti alla domanda del giornalista. Per capire cosa sia accaduto realmente bisognerà attendere la messa in onda del filmato da parte della redazione del programma di Canale 5.

