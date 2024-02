“Chiara Ferragni, ecco chi è l’amante”: lo scoop bomba poco fa

Gossip. Chiara Ferragni è al centro dei gossip da giorni in merito alle indiscrezioni secondo le quali la nota influencer e il marito Fedez si sarebbero lasciati. Nelle ultime ore sono spuntate una nuova testimonianza e ulteriori indizi. Scopriamo maggiori dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni, cosa sta succedendo tra l’influencer e Fedez

Chiara Ferragni, celebre influencer, torna al centro dell’attenzione mediatica. Dopo aver superato le turbolenze del “Caso Balocco”, ora sembra affrontare una separazione da Fedez. La notizia è stata diffusa da Dagospia, informando i fan più affezionati che la coppia si sarebbe separata. I sospetti si sono intensificati quando Fedez è stato avvistato mentre lasciava l’appartamento milanese. Chiara ha anche effettuato dei cambiamenti significativi sui suoi profili sui social media. La sua immagine del profilo ora mostra solo i suoi figli, escludendo Fedez, e di recente ha pubblicato una foto della sua mano senza la fede nuziale. Questi segnali hanno alimentato le speculazioni sullo stato attuale della loro relazione. Fedez e Chiara Ferragni hanno dimostrato in passato una forte unità, affrontando insieme le sfide e celebrando i successi. Tuttavia, le difficoltà personali possono mettere a dura prova anche le relazioni più solide. Mentre il pubblico continua a seguire da vicino gli sviluppi, Fedez e Chiara devono affrontare questa nuova fase della loro vita privata sotto i riflettori della fama. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole di Davide Maggio a “Pomeriggio Cinque”

Durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”, condotta da Myrta Merlino, e è stata affrontata la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia non vivrebbe più insieme. Durante la trasmissione, sono state mostrate le prime reazioni del cantante, limitate a un enigmatico: “Secondo voi gioco sulla pelle dei miei figli?” di fronte alle domande sulla presunta “finzione” della crisi. Il giornalista Davide Maggio ha lanciato un vero e proprio scoop. Durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”, Maggio ha dichiarato che “Chiara Ferragni è stata consolata per bene”. (Continua a leggere dopo la foto)

Anche Cecchi Paone è intervenuto in studio, chiedendo chi fosse il presunto consolatore di Chiara Ferragni dopo l’affermazione enigmatica pronunciata da Davide Maggio. Tuttavia, la risposta del giornalista è stata molto vaga. “No no, niente nomi”. Il giornalista ha però fornito tre “indizi: “Piazza della Scala, ex monastero delle Benedettine e amore per gli animali”. Secondo “Il Messaggero”, Tomaso Trussardi, ex di Michelle Hunziker e presidente dell’omonima azienda di moda, potrebbe essere coinvolto.