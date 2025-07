Pronostico Fluminense-Chelsea: statistiche e bonus Netwin

Il Mondiale per Club 2025 si avvicina alle sue fasi più calde, con le attesissime semifinali pronte a regalare emozioni agli appassionati di calcio di tutto il mondo. In questa occasione, il bookmaker Netwin ha lanciato una serie di promozioni dedicate proprio agli incontri dell’8 e 9 luglio 2025. L’attenzione è puntata in particolare sulla sfida tra Fluminense e Chelsea, una partita che promette spettacolo e che rappresenta un’occasione interessante anche per chi desidera approcciarsi al mondo delle scommesse sportive.

Quote e bonus speciali per Chelsea-Fluminense: tutto sulle semifinali

La semifinale tra Fluminense e Chelsea, in programma l’8 luglio 2025 alle ore 21:00, è al centro delle offerte di Netwin. La promozione principale riguarda il mercato “Modalità Vittoria/Qualificazione”, con una particolare attenzione alla selezione “Chelsea nei supplementari“. Vediamo i dettagli di questa occasione:

La promozione è attiva dalle 08:00 del 7 luglio 2025 fino all’inizio della partita.

Per partecipare, è richiesta una puntata minima di 2€ in modalità singola prematch.

in modalità singola prematch. Se il pronostico “Chelsea nei supplementari” risulta vincente, si ottiene un real bonus pari al 15% del valore della quota, fino ad un massimo di 20€.

pari al 15% del valore della quota, fino ad un massimo di 20€. Le quote aggiornate alle 08:00 del 7 luglio 2025 vedono “Chelsea nei supplementari” quotato a 5,50.

Ad esempio, una scommessa da 10€ su questa selezione potrebbe generare una vincita di 55€, a cui si aggiunge un bonus extra di 8,25€, accreditato entro 72 ore. Il processo per aderire alla promozione è semplice e guidato direttamente dalla piattaforma Netwin:

Effettuare il login sul proprio account Netwin. Cliccare su “Partecipa”. Selezionare “Gioca Ora” per inserire la scommessa nel ticket sportivo. Scegliere l’importo desiderato e confermare l’operazione.

Il regolamento impone il rispetto delle normative vigenti e dei termini della promozione, consultabili direttamente sul sito del bookmaker. In questo modo, gli utenti possono approfittare delle migliori condizioni per vivere a pieno l’emozione delle semifinali.

In conclusione, Netwin propone bonus e promozioni mirate per la semifinale Fluminense-Chelsea, con quote interessanti come quella sul “Chelsea nei supplementari” a 5,50 e un bonus aggiuntivo fino a 20€. Un’occasione per seguire da vicino uno degli eventi più attesi del calcio internazionale. Consulta le offerte, valuta le possibilità e segui la nostra rubrica per non perderti analisi e aggiornamenti sulle principali competizioni!