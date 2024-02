Fedez farebbe causa a Chiara Ferragni, la cifra folle richiesta: scoop di Corona

La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez continua ad appassionare gli italiani. Tg, talk show e soprattutto il popolo del web non fanno altro che parlare della famosa coppia italiana: i Ferragnez, i quali a breve potrebbero prendere strade diverse. I fan dei Ferragnez non credono ai rumors e sperano che anche questa volta la crisi possa rientrare come sembra essere già successo in passato. In queste ore, a lanciare un nuovo scoop è stato Fabrizio Corona, l’ex re dei paaprazzi ha voluto dire la sua su tutta questa succulenta storia. (Continua a leggere dopo la foto)

Fedez farebbe causa a Chiara Ferragni? Lo scoop di Corona

Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo scoop sui Ferragnez. Secondo Dillinger News, sito di notizie gestito da Fabrizio Corona, Fedez sarebbe pronto a fare causa alla moglie Chiara Ferragni chiedendole una cifra folle: 100 milioni di euro per danni d’immagine. Sul portale si legge: “Lei andrà da Fazio, che ovviamente non le chiederà nulla, facendo il padre spirituale di un giornalismo che ormai è morto. Lei si presenterà piangente, come la brava ragazza della porta accanto, pronta a difendersi per le beghe matrimoniali. Fedez andrà a Belve dalla Fagnani, ma nel frattempo – e ha tutte le carte in regola per farlo – farà una causa milionaria contro la ex moglie per un danno di immagine che è ricaduto su di lui, e che in un momento di separazione non può accettare e deve essere risarcito”. Che dire? Corona sembra dare per certa la notizia del divorzio, nonostante i due diretti interessati per ora non abbiano aperto bocca.

