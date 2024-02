“Sono rimasta scioccata”: Chiara Ferragni vuota il sacco, le sue parole

Gossip. Chiara Ferragni, durante un’intervista pubblicata sul “Corriere della Sera“ ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle vicende che l’hanno resa protagonista dell’attenzione mediatica degli ultimi mesi. Scopriamo insieme maggiori dettagli e le parole della nota influencer. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni, le parole sull’assenza del marito Fedez

Chiara Ferragni, in un’intervista pubblicata sul “Corriere della Sera”, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle recenti assenze del marito Fedez durante i suoi ultimi week end tra Portofino, Champoluc e Courmayeur. “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia“, ha detto l’influencer. In merito alle voci e ai gossip che stanno circolando negli ultimi giorni sulla presunta separazione dei Ferragnez, l’imprenditrice digitale ha dichiarato che la sua attuale priorità sono i suoi bambini. “Per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli”. Durante l’intervista, Chiara Ferragni ha voluto parlare principalmente di se stessa. “Io, a volte, faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo. Faccio fatica perché, se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile”. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni, la notizia dell’inchiesta e la reclusione in casa

Chiara Ferragni, durante l’intervista, ha affrontato anche il tema del drammatico momento in cui è trapelata la notizia dell’inchiesta che l’ha resa protagonista dell’ormai noto “Caso Balocco”. “Sono rimasta completamente scioccata. Anche perché ho saputo la notizia dalle agenzie, contemporaneamente a tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo?”. In merito al video di scuse e chiarimenti che l’influencer aveva pubblicato sul suo profilo Instagram, ha dichiarato: “Ero vestita ancora così quando ho pensato che dovevo fare un video e dimostrare la buona fede mia e delle persone che lavorano con me. Da tre giorni, leggevo cose completamente false, tipo che avevo truffato i consumatori e perfino i bambini malati. Ero scossa e dopo varie prove ho postato il video e facevo del mio meglio per trattenere le lacrime perché non volevo fare la vittima”.

Le voci sulla separazione dei Ferragnez

Le voci sulla presunta separazione di Fedez e Chiara Ferragni hanno preso il sopravvento dopo che Dagospia ha riportato la notizia. Secondo quanto trapelato, sembra che Fedez abbia lasciato l’appartamento di Milano, alimentando ulteriori speculazioni sulla crisi della coppia. Allo stesso tempo, Chiara Ferragni ha pubblicato una foto su cui non indossa più la sua fede matrimoniale, suscitando ancora più interesse sullo stato attuale del loro matrimonio. Questi dettagli hanno acceso i riflettori sui presunti problemi coniugali tra i due celebri personaggi. Si parla di tensioni tra la coppia, con alcuni rumor che suggeriscono una crisi irreparabile. Alcuni sostengono che le lunghe assenze di Fedez durante i fine settimana e le ultime vacanze nei week end abbiano contribuito alla rottura, mentre altri attribuiscono la presunta separazione a differenze irrisolvibili. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, alimentando ulteriormente le speculazioni sui motivi dietro la presunta fine della loro relazione.