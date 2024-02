Fedez e Chiara Ferragni separati, arriva la verità di Travaglio sull’ultima lite

Ci sono nuove indiscrezioni sulla ex-coppia Fedez e Ferragni. Le cause della separazione potrebbero annidarsi in un episodio che ha visto coinvolto anche il giornalista Marco Travaglio. Il giornalista è stato intervistato sulla questione ai microfoni di “Accordi & Disaccordi” e ha detto la sua sulla questione.

Fedez e Ferragni: i rumors sulla separazione

Fedez e Chiara Ferragni si sono separati secondo i rumors diffusi negli ultimi giorni. Giornalisti e utenti si sono subito prodigati nel cercare le conferme e di analizzare quale possano essere state le cause della rottura. Le ipotesi sono state molteplici. C’è chi pensa che la separazione altro non sia che una strategia per distrarre l’attenzione dalle vicende giudiziarie di lei e chi invece sostiene che la crisi sia vera. Né Fedez né Chiara Ferragni si sono ancora pronunciati inequivocabilmente sulla questione, ma entrambi hanno parlato di come sia essenziale per loro occuparsi dei loro figli. La mancata smentita della crisi appare quindi come una conferma, ma cosa avrebbe scatenato l’ultima lite? Cosa avrebbe convinto l’imprenditrice a mettere alla porta Fedez? Sui social si sta diffondendo un nuovo rumor: Chiara Ferragni sarebbe stata delusa dal marito dopo che lui non l’ha difesa a spada tratta in una particolare situazione.

L’ultima lite prima della separazione tra Fedez e Ferragni

Secondo le nuove indiscrezioni, l’ultima lite tra l’influencer e il rapper potrebbe avere a che fare proprio con il giornalista Marco Travaglio. In molti fan si sono fatti un’idea guardando la puntata del programma di Podcast di Fedez in cui il repper ospita Marco Travaglio. Ad un certo punto Fedez e l’ospite entrano in argomento Chiara Ferragni. Travaglio parla schiettamente: secondo lui Fedez non vede di buon occhio la giornalista Selvaggia Lucarelli perché lei avrebbe trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi. Selvaggia Lucarelli scrive per il giornale di Travaglio ed è, in effetti, sempre stata in prima linea per smascherare le operazioni di Chiara Ferragni. In questa puntata del Podcast, Fedez non avrebbe difeso la moglie a spada tratta come molti ascoltatori si erano aspettati. Per alcuni questo atteggiamento tiepido sarebbe stata la causa di rottura definitiva. Inoltre, Fedez avrebbe anche potuto eliminare la parte del podcast in cui il nome di sua moglie veniva associato a quello di una nota truffatrice da un giornalista di rilievo. A dare la sua visione su questa ipotesi è stato Marco Travaglio stesso. Il direttore del Fatto Quotidiano è stato ospite nell’ultima puntata di Accordi&Disaccordi, il programma di Luca Sommi. In questa occasione, il giornalista è stato interrogato sul caso della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. (Continua nella pagina successiva)