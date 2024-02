“Grande Fratello”, ecco chi sarà il primo finalista: i numeri parlano chiaro

Nella nuova diretta del lunedì del reality show il “Grande Fratello” avremo modo di scoprire chi sarà il primo dei finalisti. Il programma sta infatti volgendo al termine e i concorrenti si stanno sfidando per ottenere le preferenze del pubblico da casa. I sondaggi ci dicono chi sarà il più votato stasera.

Nuova diretta del “Grande Fratello”: cosa succederà

Stasera, lunedì 26 febbraio, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del reality show il Grande Fratello. Durante la serata verrà svelato il primo finalista dato che ormai la fine del programma è vicina. Come sappiamo, infatti, questa edizione dello show firmato Mediaset dovrebbe terminare, secondo le indiscrezioni, prima di metà aprile. Dentro alla casa i concorrenti stanno cominciando ad accusare la permanenza nella casa in questa edizione che è stata criticata da molti proprio per il clima teso che si respirava tra i concorrenti. I gieffini ancora in gioco stanno cominciando a vedere la fine, e soprattutto la possibilità di vincere, e in molti telespettatori vagliano ogni loro comportamento per smascherare eventuali atteggiamenti inautentici metti in atto per “salvarsi”.

Stasera si decide il primo finalista

Nella puntata di stasera avremo un assaggio del favore del pubblico che ha continuato ad esprimersi sui social per dare la sua opinione su chi meriti la vittoria del “Grande Fratello”. Nella scorsa diretta del lunedì, al televoto sono finiti in quattro: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Il più votato di stasera otterrà l’immunità dal televoto fino all’ultima puntata, classificandosi come finalista. Ma chi riuscirà ad aggiudicarsi l’immunità? Vediamo cosa dicono i sondaggi.