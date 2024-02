Re Carlo, il tumore e la terrificante profezia di Nostradamus: cosa diceva

Re Carlo tumore: la terrificante profezia di Nostradamus. La notizia che Re Carlo III abbia il cancro ha in brevissimo tempo fatto il giro del mondo. Buckingham Palace ha svelato soltanto che il re d’Inghilterra ha un tumore e che ha cominciato le cure per trattarlo, senza ulteriori dettagli. Le varie ipotesi sul destino di Re Carlo e della sua corona hanno invaso i social e non solo. C’è chi dice che abdicherà a breve e chi, invece, è convinti che grazie all’aiuto di suo figlio e di sua moglie riuscirà a mantenere il potere e guidare l’Inghilterra. Nel frattempo, qualcuno si è ricordato di una profezia di Nostradamus, che aveva individuato il 2024 come un anno particolarmente drammatico per il Regno d’Albione, l’antico nome della Gran Bretagna. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando scende in scena Nostradamus non si parla mai di eventi felici. Nostradamus è stato un astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese, il quale ha lascaito delle quartine nelle quali sarebbe predetto il futuro dell’umanità. Per gli studiosi delle quartine di Nostradamus, il 2024 non sarà un anno particolaremente idilliaco. Rispettando il detto “anno bisesto anno funesto”, Nostradamus per il 2024 avrebbe predetto guerre mondiali, la morte del Papa, caos e terremoti. Tra le altre, la profezia che più desta stupore, però, riguarda re Carlo III. Andando a rivedere quello che aveva scritto in maniera criptica e poi “tradotto” dagli esperti dell’astronomo e astrologo francese, sembra che il trono di re Carlo III sia a rischio. E ora la notizia del tumore sembrerebbe dare ragione alle parole dell’astrologo. In una delle quartine viene previsto che il “re delle isole verrà deposto e rimpiazzato da uno senza il segno del re”. La tesi che più sembra credibile è quella secondo cui questa frase nasconda un riferimento a Re Carlo III d’Inghilterra. Il suo successore “senza segno del re”, senza “titoli nobiliari” dunque, sarebbe suo figlio Harry che prenderebbe il suo posto sconvolgendo in questo modo le sorti della monarchia e del Regno Unito. Il principe Harry diventerebbe quindi re per inadeguatezza del padre e salirebbe al trono come re Enrico IX. (Continua a leggere dopo la foto)

Che fine ha fatto William?

Secondo Nostradamus Re Carlo III lascerà il regno al suo secondogenito, ovvero Harry. Cosa molto improbabile visto che William, leggittimo erede al trono, è vivo e vegeto, come lo sono anche i suoi eredi. E allora perchè l’astrologo cambia le carte in tavola? Dare una risposta a questa profezia è praticamente impossibile. Oggi, visti i problemi famigliari di William, molti tendono a credere che le parole di Nostradamus potranno realizzarsi a breve. Per scoprire se sarà davvero così non ci resta che seguire le avventure della Famiglia Reale Inglese. Attualmente, salvo imprevisti, secondo la legge, l’ordie di successione al trono di Re Carlo III sarebbe la seguente: William, 40 anni, duca di Cambridge, George, ha 9 anni, Charlotte, 7 anni, e il principe Louis, 4 anni. Solo al quinto posto si trova Herry seguito dai suoi due figli: Archie e Lilibet.