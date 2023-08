Carlo III è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth. Figlio maggiore della regina Elisabetta II e del marito Filippo di Edimburgo, appartiene al casato Windsor, che ha mantenuto tale denominazione per decreto reale anche dopo il matrimonio della madre. Ha avuto due matrimoni: con Diana Spencer (1981), dalla quale divorziò nel 1996, e con Camilla Shand (2005). Ha due figli: William e Harry. La sua incoronazione e quella della moglie Camilla si sono tenute il 6 maggio 2023 nell’abbazia di Westminster. In queste ore sta girando una nuova profezia su Re Carlo che arriverebbe direttamente da un “Nostradamus vivente”. (Continua a leggere dopo la foto)

Re Carlo, spunta l’inquietante profezia del “Nostradamus vivente”

Re Carlo potrebbe abdicare presto in favore di William? Questa è la domanda che circola nel Regno Unito. Il rumors nasce da una profezia di un “Nostradamus vivente” che avrebbe parlato di problemi di salute dell’attuale Re, che potrebbero costringerlo a un ritiro prematuro. Secondo una fonte vicina a Buckingham Palace, Re Carlo intende rimanere come “stabilizzatore e continuatore”, fungendo da ponte tra due visioni differenti, e in seguito cederà il trono a suo figlio William. Quest’ultimo avrà il difficile compito di rinnovare la monarchia britannica. Dunque, Re Carlo starebbe davvero interessato all’idea di abdicare, per far sì che suo figlio possa introdurre grossi cambiamenti alla Corona. (Continua a leggere dopo la foto)

Una sua strana abitudine

Il nuovo sovrano d’Inghilterra ha delle strane abitudini. Una di queste è stata svelata al Daily Star dall’autrice Katherine McGee, secondo cui Re Carlo non apprezzerebbe il ghiaccio a forma di cubetti per i suoi cocktail. Per questo, viaggerebbe sempre provvisto di una vaschetta per cubetti da ghiaccio rotondi. Il motivo? Il Sovrano non apprezzerebbe il tintinnio del ghiaccio spigoloso nel bicchiere. Il Re avrebbe anche un’altra abitudine bizzarra che lo accompagna in ogni viaggio, istituzionale e non. Quella di portare con sé carta igienica e tavoletta del water. La motivazione dietro a questo gesto, però, almeno per ora rimane un mistero.