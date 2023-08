Amici, fuori uno dei professori e il grande ritorno: cosa succede

Amici 23 cast. Quasi tutto pronto per la ventitreesima edizione del talent show “Amici”, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nelle prossime settimane ci sarà la prima registrazione della puntata che andrà in onda a settembre. In quell’occasione saranno presentati i nuovi allievi, ma soprattutto tutti i componenti del cast del talent show. Quest’anno, come ogni anno d’altronde, ci saranno molte novità. Stando alle indiscrezioni, uno degli insegnanti dovrebbe essere escluso e al suo posto potrebbe esserci un gradito ritorno. (Continua…)

Amici 23 cast

Il cast della ventitreesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi pare sia già pronto e attende solo di essere ufficializzato. Quest’anno dovrebbero esserci due addii tra gli insegnanti. Arisa e Raimondo Todaro dovrebbero salutare definitivamente il talent show di Canale 5. Ci saranno dunque due new entry nel cast, una per il ballo e una per il canto. Sul web circolano già alcuni nomi, ma al momento non sono arrivate conferme da parte di Maria De Filippi e del suo staff. (Continua…)

Amici 23 cast: via Arisa dentro Anna Pettinelli

Come abbiamo detto, Arisa potrebbe dire addio al talent show di Canale 5. Al suo posto nei giorni scorsi si era parlato di Emma Marrone. Nelle ultime ore, però, il portale Dagospia ha lanciato una nuova clamorosa indiscrezione. Al posto di Arisa potrebbe esserci un ritorno molto gradito. Dietro alla cattedra, infatti, potrebbe sedere nuovamente Anna Pettinelli. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. Attendiamo conferme ufficiali da parte di Mediaset e da parte di Maria De Filippi. (Continua…)

Amici 23 cast: Elena D’Amario al posto di Raimondo Todaro?

L’altro indiziato per andare via è Raimondo Todaro, che quest’anno ha portato alla vittoria il ballerino Mattia Zenzola. Per lui, però, pare non ci sia più spazio ad “Amici”. Il suo posto potrebbe essere preso da Elena D’Amario, già ballerina professionista e coreografa del talent show. Sono entrambi nomi che fanno gioire i fan, soprattutto quello di Elena, amatissima dal pubblico di “Amici”.